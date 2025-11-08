Rodrigo Paz se posesionó como presidente de Bolivia: “Nunca más aislada del mundo”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronunció un discurso luego de su investidura en La Paz. Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

El nuevo presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, prometió este sábado en su discurso de investidura que el país “nunca más” estará aislado de la comunidad internacional.

Su llegada al poder puso fin a 20 años de gobiernos socialistas que tuvieron como principales aliados a Cuba y Venezuela. El mandatario también inició las últimas semanas un acercamiento con Estados Unidos, sin relaciones diplomáticas desde 2008.

El economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz (1989-1993) fue recibido entre aplausos en el palacio legislativo boliviano, en el centro de La Paz, por los asambleístas y más de 70 delegaciones internacionales.

“Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos una Bolivia de espalda al mundo”, dijo el mandatario en medio de un discurso que marcó distancia de sus predecesores, los izquierdistas Evo Morales y Luis Arce.

Un torrencial aguacero caía en los exteriores del Parlamento, que Paz interpretó como “una limpia” que la “pachamama” (madre tierra) sobre el país.

Paz, que ganó el balotaje de octubre al frente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), recibió un país con una aguda crisis económica por escasez de dólares y combustibles. El gobierno saliente de Luis Arce agotó casi todas sus reservas de divisas para sostener una política de subsidios universales a la gasolina y el diésel.

La inflación interanual a octubre fue de 19 %, después de alcanzar un pico de 25 % en julio. “El país tiene que volver a producir. Vamos a abrir la economía, atraer inversiones, reducir los aranceles para bienes que no fabricamos y modernizar el sistema energético y digital”, dijo el mandatario.

También prometió un “gobierno de la innovación, de la ciencia, de la tecnología y del futuro verde”. El jefe de Estado aseguró que “el desarrollo económico irá de la mano del respeto del medioambiente”.

En la década anterior, Bolivia vivió un boom económico impulsado por sus exportaciones de gas, pero hoy con su caída no consigue sostener sus principales políticas asistencialistas.

“¿Qué carajo nos hicieron con tanta bonanza? ¿Por qué hay gente y familias que no tienen que comer el día de hoy si éramos tan ricos con tanto gas y con el litio como futuro?”, cuestionó el dirigente.

Paz ha prometido recortar más de la mitad de los subsidios a los combustibles, aplicar una ambiciosa descentralización y un programa de “capitalismo para todos”, que pone el foco en la formalización de la economía, la eliminación de trabas burocráticas y una reducción de impuestos.

Entre los principales asistentes a la investidura de Paz estuvieron el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y los presidentes Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros más.

