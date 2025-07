La fábrica de munición para fusiles de asalto que Rusia construyó en Venezuela

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, saluda a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en una reciente visita del venezolano a Moscú, en donde sellaron varios acuerdos, entre ellos militares. Foto: EFE - PRENSA DEL PALACIO DE MIRAFLORES HANDOUT

Rusia y Venezuela consolidan su colaboración armamentística. El país del presidente Vladimir Putin no solo tiene lista ya una fábrica de munición para fusiles de asalto Kaláshnikov en Venezuela, sino que también comenzará la construcción de una fábrica de fusiles de asalto AK-103, informó la compañía estatal rusa de tecnología, Rostec.

“La empresa producirá hasta 70 millones de cartuchos anuales y aumentará significativamente el potencial de defensa del país, proporcionando a Venezuela con munición de producción nacional”, reza el comunicado en su página web.

Rosoboronexport, agencia estatal responsable de las exportaciones del complejo militar industrial ruso, fue la encargada de la construcción de la fábrica, donde se han puesto ya en marcha cuatro líneas de ensamblaje, dos de ellas destinadas a munición con núcleo de acero y las restantes encargadas de producir balas trazadores y de fogueo.

¿Qué cartuchos usa la Kaláshnikov?

Se trata de piezas de 7,62 milímetros para fusiles de asalto Kaláshnikov. El complejo industrial también incluye otras estructuras auxiliares, como campos de tiro y almacenes.

“Próximamente, se planea poner en marcha otras instalaciones de producción, lo que garantizará un ciclo completo de producción de munición y fusiles de asalto Kaláshnikov para el Ejército venezolano, la Policía y otras fuerzas del orden”, declaró el directivo de Rostec, Oleg Yevtushenko.

Por su parte, el director ejecutivo de Rosoboronexport, Alexander Mijéyev, lamentó que el proyecto se implemente bajo presión de sanciones, tanto sobre Moscú como Caracas.

También se comunicó la construcción actual de una fábrica de fusiles de asalto AK-103.

El director ejecutivo de Rostec, Sergei Chemezov, declaró anteriormente que Estados Unidos estaba interfiriendo en la construcción de una planta de fusiles de asalto Kalashnikov en Venezuela.

