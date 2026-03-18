“Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano”: Petro

Según el Gustavo Petro, habrá nota de protesta diplomática. Foto: EFE - LENIN NOLLY

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Al final de la noche de este martes, 17 de marzo, el presidente Gustavo Petro publicó un trino en su cuenta de X en el que confirmó que la bomba que fue hallada cerca de la frontera con Ecuador pertenece al Ejército de ese país.

De acuerdo con el Presidente colombiano, “la investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”.

Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano.



La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática. https://t.co/pN6OsMmtcm — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

Según había dicho el mandatario ayer, ese artefacto hace parte de un bombardeo en territorio colombiano, llevado a cabo por aeronaves ecuatorianas. Al parecer, dejó un saldo de 27 cuerpos en Jardines de Sucumbíos, en el departamento de Nariño.

La versión del presidente Daniel Noboa, sin embargo, ha sido otra. Ha calificado las acusaciones de Petro de “falsas” y aseguró que sus operativos contra grupos irregulares se limitan estrictamente a su jurisdicción.

Como explicamos en este artículo, hay varias versiones encontradas sobre este hecho. Por ejemplo, el alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, aseguró que no se había registrado personas fallecidas ni enfrentamientos recientes que hayan afectado a la población civil en este sector.

Además, las Fuerzas Armadas de Colombia habían descartado que ese elemento hubiese caído recientemente en el territorio nacional.

Con el nuevo pronunciamiento de Petro, todos están a la espera de las pruebas que demuestran que la bomba es del Ejército ecuatoriano, pues como había señalado a El Espectador Alberto Sierra, analista de seguridad, hacer una afirmación de ese tipo “pone en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad diplomática”.

“Si hubo una incursión de tropas ecuatorianas en Colombia es preocupante y grave. Desde 2008 no había un incidente de ese tipo. Si pasó, debe demostrarse, como en su momento fue evidente la incursión de Colombia”, había señalado, por su parte, Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la U. Externado.

En el fondo de la discusión está la nueva relación que se ha tejido entre Ecuador y Estados Unidos. Es una cercanía que se selló con la firma del Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Washington con gobiernos afines al de Donald Trump, en la que no está incluída Colombia.

Aunque, en principio busca coordinar respuestas para enfrentar al narcotráfico, esconde más elementos como la migración y, aún más clave, el control geopolítico.

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