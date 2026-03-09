Seis muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico

Captura de un video del Comando Sur de EE. UU. muestra una embarcación antes de ser atacada mientras supuestamente transitaba por rutas de narcotráfico en el Pacífico oriental, el 8 de marzo de 2026. Foto: AFP - HANDOUT

Un ataque de Estados Unidos contra una embarcación “involucrada en operaciones de narcotráfico” en el Pacífico oriental dejó el domingo seis muertos, informó el ejército estadounidense.

Con esta operación anunciada en X por el Comando Sur, ya son más de 150 las personas que han muerto desde septiembre en ataques dirigidos contra embarcaciones de presuntos traficantes en el Pacífico y el Caribe.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, publicó en X el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos.

El ejército publicó un video del ataque en el que se ve una pequeña embarcación volar por los aires tras una explosión.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump nunca ha aportado pruebas contundentes que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en actividades de tráfico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a “ejecuciones extrajudiciales”, pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el jueves que la campaña para localizar embarcaciones que supuestamente llevan drogas en el Caribe y el Pacífico ha tenido tanto éxito que ahora resulta difícil encontrar objetivos.

