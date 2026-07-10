Sheinbaum felicita a De la Espriella y reitera los lazos de amistad entre Colombia y México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que “hay cooperación y colaboración con Colombia desde hace mucho tiempo, no es de ahora”, incluso desde antes del gobierno de Gustavo Petro. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a través de una carta al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su reciente triunfo en las urnas. En la misiva, que tiene fecha del 2 de julio, también resaltó “el espíritu democrático” que se vio en las elecciones.

La mandataria recordó que “la relación entre México y Colombia es el resultado de profundos lazos de amistad y principios compartidos que nos hermanan como pueblos latinoamericanos”.

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A renglón seguido, aseguró que espera que el diálogo y el respeto lleven a profundizar los intercambios económicos y comerciales, así como los entendimientos regionales y multilaterales en beneficio de ambos países.

Un tema central en la agenda va a ser el narcotráfico, sobre lo cual De la Espriella, en medio de una entrevista en Caracol Televisión, no solo dijo que va a dar la orden de hundir las lanchas y dar de baja a los aviones que estén cargados con droga, sino que declaró como objetivo militar a los carteles mexicanos.

En respuesta a eso, Sheinbaum argumentó que “hay cooperación y colaboración con Colombia desde hace mucho tiempo, no es de ahora”, incluso desde antes del gobierno de Gustavo Petro. “Cada quien que se encargue de su parte”, agregó la mandataria mexicana: “Las diferencias políticas no deberían traducirse en asuntos de este tipo. Entonces, que atienda los asuntos allá”.

La felicitación de Sheinbaum a De la Espriella llegó después de que otro líder de la izquierda latinoamericana se pronunciara al respecto. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló el pasado 25 de junio que la relación entre Bogotá y Brasilia “trasciende ideologías” y es “fundamental” para la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado.

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