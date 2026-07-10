Lo que se sabe del incendio en España que deja muertos, desaparecidos y miles de desalojados

Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería. Foto: EFE - Carlos Barba

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El incendio forestal ocurrido en Los Gallardos, en la provincia española de Almería, ha dejado 12 muertos, 23 desaparecidos (aunque solo hay siete denuncias formalizadas) y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad. El presidente de la Junta de Andalucía, que dio el reporte de los fallecidos, decretó tres días de luto oficial en la comunidad.

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Las llamas afectaron a cerca de 4.000 hectáreas y han obligado a desalojar a más de 1.400 personas. El incidente ya ha sido catalogado como el incendio más mortífero que ha vivido el país ibérico en lo que va del siglo, superando así el que ocurrió en Riba de Saelices en 2005, que dejó 11 víctimas mortales, según recordó el diario El Mundo.

Dicho medio de comunicación reportó que la mayoría de las víctimas son británicas y belgas, según el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, aunque también hay un español entre ellas. Algunos de los fallecidos quedaron atrapados en vehículos con los cuales intentaban huir de la zona, pero que fueron alcanzados por las llamas. La emergencia aún tiene dos grandes flancos activos, uno de ellos especialmente alimentado por el viento.

¿Qué causó el incendio en España?

De momento, la información que se conoce apunta a que la caída de un poste eléctrico es la causa de la tragedia. En medio de ese escenario, la Unión Europea activó el servicio de cartografía satelital Copernicus para monitorear la evolución del fuego y evaluar los daños causados.

Se sabe que el Instituto de Medicina Legal de Almería finalizó las autopsias de los cuerpos de las 12 personas fallecidas. Ahora bien, por el momento no se ha identificado a ninguna de ellas, ni se han podido precisar la edad y el sexo debido al estado de sus restos.

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