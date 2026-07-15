Siguen las muertes en EE. UU. relacionadas con ICE: mexicano fue atropellado mientras huía

Fotografía cedida por la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns que muestra el camión que atropelló a un migrante cuando intentaba cruzar la carretera, tras huir de ICE durante un operativo cerca de San Agustín, Florida (Estados Unidos). Foto: EFE - Sheriff del Condado de St. Johns

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Un mexicano murió atropellado el martes cuando intentaba huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Florida. Este hecho ocurrió poco después de que un colombiano y otro ciudadano mexicano fueron asesinados por agentes federales en los estados de Maine y Texas, respectivamente.

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El sargento mayor Dylan Bryan, de la Patrulla de Caminos de Florida, citado por el Miami Herald, aseguró que el hombre huyó de los agentes. A través de un comunicado, el funcionario detalló que, según la información preliminar, se produjo un encuentro entre agentes de HSI e ICE en el estacionamiento de una gasolinera y tienda de conveniencia local. Señaló, además, que cuatro personas salieron corriendo y una de ellas fue atropellada por un camión con remolque tras intentar cruzar una carretera estatal.

Se trata de al menos el décimo deceso relacionado con encuentros con agentes migratorios desde que el presidente Donald Trump inició con su campaña de deportaciones a gran escala el año pasado, tras llegar por segunda vez a la Casa Blanca.

De momento, no se saben las razones del encuentro del martes. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró en un comunicado que realizó un operativo y que la Patrulla de Caminos de Florida y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional están “investigando un incidente que resultó en la muerte de un ciudadano mexicano”.

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A través de una publicación en redes sociales, la representante estatal de Florida, Angie Nixon, calificó lo sucedido como una tragedia y dijo que es el resultado de “una agencia fuera de control que aterroriza a nuestras comunidades y a nuestro estado”. Su mensaje terminó con el pedido de “abolir ICE”.

Adriana Rivera, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida, manifestó a través de un comunicado citado por CNN que es “perfectamente comprensible” que una persona quiera huir al encontrarse con agentes del ICE: “Cuando los agentes federales irrumpen en las comunidades e inician encuentros que provocan pánico y miedo, la gente huye (...). En Estados Unidos, en 2026, tanto si alguien huye como si coopera con ICE, la muerte es una posibilidad muy real”.

Entretanto, el presidente Donald Trump escribió un mensaje en defensa de la agencia: “ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta”. El mandatario, además, se mostró en desacuerdo con la suspensión de los controles de tráfico: “No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces”.

Lo sucedido con el migrante mexicano de 28 años recuerda que un hombre que intentaba huir de agentes de inmigración fuera de una tienda Home Depot en el sur de California murió el año pasado después de ser atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar una autopista. También que un jardinero falleció en octubre pasado por una pickup en una autopista en Norfolk, Virginia, mientras intentaba escapar de agentes durante una parada de tráfico.

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