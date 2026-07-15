Más de USD 100.000 han sido recaudados para el funeral del colombiano asesinado por ICE

Un monumento se observa un día después de que un colombiano fuera asesinado a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine. Foto: Getty Images via AFP - RYAN MURPHY

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Familiares del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, asesinado el lunes en Maine por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), iniciaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos legales, servicios fúnebres y la repatriación del cadáver.

En apenas un día, la cuenta en GoFundMe recaudó USD 100.796, a través de 1.800 donaciones. En la tarde del martes la cifra ya era de USD 150.000. “Con el corazón destrozado, estamos recaudando fondos para ayudar a su familia a cubrir los gastos legales, los servicios funerarios y la repatriación de su cuerpo a Colombia, donde sus padres lo esperan para darle cristiana sepultura”, indicó el mensaje.

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Tras la muerte de Durán Guerrero, su pareja y su hija de tres años, que lo acompañaban al momento de los disparos, “enfrentan un futuro de dolor e incertidumbre”, señaló la nota.

Él, de 26 años, que según su familia tenía dos empleos, murió a manos de un agente de ICE que realizaba un operativo en busca de un inmigrante con orden de deportación, como parte de la agresiva campaña migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), bajo el cual opera ICE, alegó que los agentes dispararon por seguridad pública.

Según explicaron, el coche de Durán Guerrero salía en la misma dirección que la persona que buscaban, por lo que al “intentar huir”, alegaron las autoridades, procedieron a dispararle.

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Cerca del lugar de su muerte en Biddeford, al sur de Maine, los vecinos colocaron flores y mensajes de solidaridad en la verja de un parque, pero también de repudio a ICE.

En los letreros se puede leer “ICE, fuera de nuestros vecindarios”, “El asesinato es en contra de la ley” o “Un hombre fue linchado aquí el lunes”, según CNN.

El dinero recaudado será entregado a la hermana de Durán Guerrero, el principal apoyo, que será la responsable de administrar y distribuir los fondos para cubrir los gastos y necesidades de su familia. A través de la página también se ha pedido que se respete la privacidad de la familia.

Trump rechaza la suspensión de controles de tráfico de ICE

Este miércoles, el presidente estadounidense rechazó la suspensión temporal de los controles de tráfico de la agencia tras la muerte de dos personas durante operativos migratorios en Maine y Texas.

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En un mensaje en su red social, Truth Social, Trump elogió el “trabajo excelente” y la “labor necesaria” que realizan los agentes de ICE y reiteró sus acusaciones contra la anterior administración del demócrata Joe Biden y sobre la supuesta entrada de millones de personas al país “sin control ni verificación”.

“Muchos eran delincuentes y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes”, advirtió el mandatario republicano.

Añadió: “ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta”.

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