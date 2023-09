Sin pruebas y sin caso: el juicio político en el Congreso contra Joe Biden

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, está a cargo de la investigación contra Joe Biden. Foto: EFE - SHAWN THEW

James Comer, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, no ha mostrado pruebas contundentes en el juicio político contra Joe Biden, de acuerdo con un reporte del Proyecto de Integridad del Congreso de Estados Unidos.

“Después de meses de maniobras políticas, docenas de audiencias, entrevistas transcritas y memorando, y a pesar de horas en Fox vendiendo teorías de conspiración, Comer y su equipo de MAGA no han podido encontrar ni una sola prueba que vincule al presidente Biden con ninguna de sus escabrosas acusaciones”, dice el reporte.

En un reporte, la organización afirma que Comer ha exagerado repetidas veces las acusaciones de soborno y corrupción sin producir evidencia que pueda soportar sus afirmaciones. El caso se refiere a la supuesta participación de Joe Biden en los negocios de su hijo Hunter Biden con otros gobiernos nacionales, que ocurrieron mientras su padre estaba en el cargo de vicepresidente en el mandato de Barack Obama.

El panorama en el Cámara está cada vez más agitado, pues algunos republicanos están amenazando con forzar un cierre del gobierno, que ocurre cuando no se produce legislación para financiar al Ejecutivo. Sin embargo, otro sector del Partido Republicano ha objetado la amenaza, creyendo que pueden estar jugando con fuego. Varias veces los republicanos han tenido que retirar afirmaciones que han probado no ser ciertas en este caso.

El reporte indica que Comer ha dado declaraciones en los medios que involucran a cuatro denunciantes en el caso, que estaban ayudando a las investigaciones. Más tarde, el demócrata Jamie Raskin indicó que en realidad no eran cuatro personas, sino dos, y que ninguno había hecho denuncias sobre el caso.

“Sus afirmaciones constantes sobre ‘cuatro personas’ sugieren que ha tergiversado intencionadamente el progreso de la investigación del Comité ante su público conservador o que se han oculado deliberadamente a los demócratas del Comité pasos clave de la investigación”, afirmó Raskin.

Parte de las pruebas que ha presentado, entre ellas una transcripción del FBI y notas bancarias, eran en realidad pistas no corroboradas. Incluso en Fox News, un medio conocido por su afiliación a la derecha estadounidense, han disputado las pruebas mostradas por Comer, diciendo que es únicamente “evidencia circunstancial”.

“Eso es sólo su sugerencia. Usted no tiene ningún hecho al respecto. Tiene algunas evidencias circunstanciales. La otra cosa es que, de todos esos nombres, la única persona que no se benefició y que no hay evidencia de que Joe Biden haya hecho algo ilegalmente”, indicó Steve Doocy, presentador de Fox News.

Según una encuesta de CNN, el 61 % de los estadounidenses cree que Biden sí estuvo involucrado en los negocios de su hijo Hunter y un 42 % cree que el presidente actuó ilegalmente.

