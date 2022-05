Sorprenden a un parlamentario canadiense entrando a una sesión desde el sanitario

Una bandera canadiense ondea con la colina de los edificios del Parlamento al fondo. Foto: daoleduc

Shafqat Ali, diputado del gobernante Partido Liberal de Canadá, pidió disculpas públicas luego de que lo sorprendieran participando de una sesión de la Cámara Baja mientras utilizaba un retrete del Parlamento.

El viernes pasado, la Cámara Baja celebró una sesión remota sobre un proyecto de ley entre miembros privados y Ali se conectó a través de la aplicación Zoom desde los lavabos del Parlamento. La diputada conservadora Laila Goodridge fue la primera en manifestar que algo no estaba bien.

“(Ali) podría estar participando desde un baño”, señaló la diputada, dejando desconcertados a los otros asistentes de la sesión, incluyendo al líder de los conservadores, John Brassard.

Brassard dijo el lunes que, luego de estudiar la imagen de la cámara de Ali encontraron que el diputado se había conectado desde el sanitario del Parlamento. La pantalla de Ali mostraba las particulares bisagras y la puerta del lavabo de los baños del recinto del Legislativo, inconfundibles para el resto de los diputados.

“El miembro del Parlamento estaba literalmente usando el baño mientras participaba en una sesión de la Cámara de los Comunes, la catedral de la democracia canadiense. “, dijo. “No puedo creer que en realidad acabo de decir esas palabras, señora oradora”, dijo Brassard, quien le preguntó al presidente de la Cámara Baja si el de Ali se trataba de un caso de “desacato”.

Noventa minutos después de la declaración de Brassard, Ali apareció por Zoom ante la Cámara Baja, esta vez sentado en su despacho, para expresar su remordimiento. El diputado prometió al resto de diputados que nunca más lo volverá a hacer y emitió sus “más sinceras disculpas”.

“Me tomo este asunto muy en serio y prometo no volver a repetir este error”, dijo el diputado

No es la primera vez que un hecho así ocurre en Canadá. En 2021, otro diputado liberal, Will Amos, se tuvo que disculpar por aparecer semidesnudo en dos ocasiones durante sesiones virtuales de la Cámara Baja. Tras esos incidentes, Amos declaró que estaba siendo tratado por estrés y no se presentó a las elecciones generales celebradas en septiembre de ese mismo año.

Por todo esto, los conservadores han planteado el fin de las sesiones virtuales del Parlamento.

