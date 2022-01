En una carta enviada por los legisladores que investigan el asalto al Capitolio, se lee que el día de las elecciones, Rhodes dijo que un conteo “honesto” de los votos solo podría resultar en una victoria para Trump y pidió a los miembros de su grupo que “acumulen municiones” y se preparen para una “guerra total en las calles”. Foto: Roberto Schmidt - Agencia AFP

Stewart Rhodes, fundador de la milicia de extrema derecha conocida como Oath Keepers, fue acusado de sedición, tras su participación en el asalto al Capitolio. Según reporta la prensa estadounidense, este es un logro mayor en el desarrollo de la investigación en contra de los seguidores de Donald Trump que participaron e incentivaron los disturbios del 6 de enero de 2021. Según reportaron algunos funcionarios federales, Rhodes fue arrestado y acusado de conspiración sediciosa, interrumpiendo la certificación de la victoria electoral de Joe Biden, siendo la primera vez que los fiscales del caso presentan este tipo de cargo.

Según se lee en The New York Times, Rhodes ha estado bajo investigación por su papel en los disturbios desde al menos la primavera pasada, pues se sabe que el día de la toma de la sede legislativa se comunicó a través de llamadas y de chats con miembros de su equipo, muchos de los cuales entraron al edificio. Sin embargo, no hay pruebas de que el acusado haya ingresado al Capitolio.

Los miembros de The Oath Keepers, así como los de Proud Boys, son unos de los principales investigados por los disturbios que se vivieron hace un año en la sede del Congreso. Según reporta el medio estadounidense, los fiscales han recopilado varias pruebas en su contra, incluidos chats de teléfonos celulares encriptados y grabaciones de reuniones en línea. Además, han acusado a sus miembros no solo de entrar por la fuerza en el edificio en una “pila” de estilo militar, sino también de estacionar una “fuerza de reacción rápida” armada en un hotel en Virginia para estar lista para entrar rápidamente en Washington en caso de que fuera necesario.

En una entrevista al New York Times, Rhodes afirmó que “no hubo instrucciones mías o del liderazgo para hacer lo anterior”. Sin embargo, al menos cuatro Guardianes del Juramento que estaban en el Capitolio ese día y están cooperando con el Gobierno han jurado en documentos judiciales que el grupo tenía la intención de violar el edificio con el objetivo de obstruir la certificación final de la votación del Colegio Electoral.

Además de ser objeto de investigación de las autoridades, el comité de la Cámara de Representantes que adelanta una pesquisa por lo sucedido, también puso su atención en el líder de la milicia de extrema derecha, al punto que le envió una citación en noviembre del 2021. En una carta, los legisladores señalaron que Rhodes había participado en varios eventos destinados a cuestionar la integridad de las elecciones presidenciales de 2020 durante ese otoño e invierno. El día de las elecciones, según la carta, Rhodes dijo que un conteo “honesto” de los votos solo podría resultar en una victoria para Trump y pidió a los miembros de su grupo que “acumulen municiones” y se preparen para una “guerra total en las calles”.

