“Tengo trabajo que hacer”: la respuesta de Biden frente al juicio político

La Casa Blanca ha dicho que el juicio es un "truco político" para destituir a Biden. La investigación de los republicanos no ha mostrado evidencia que demuestre que el presidente se benefició de los negocios de su hijo. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo caso omiso a la investigación en su contra por acusaciones de corrupción. Esta es la primera declaración que da al respecto, después de que el republicano Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, anunciara que abriría una investigación de juicio político contra el mandatario.

📝 Sugerimos: EE le explica: el intento de juicio político a Biden va más allá de su presidencia

“No sé muy bien por qué, pero simplemente sabían que querían destituirme”, dijo el presidente en un evento de recaudación de fondos en Virginia.

El presidente dijo que la investigación no le preocupaba: “me levanto todos los días, no bromeo, y no me centro en el juicio político. Tengo trabajo que hacer”. Horas antes, Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, calificó a la investigación de la Cámara como un “truco político”.

📌Le puede interesar: EE. UU.: presidente de la Cámara de Representantes respalda juicio a Biden

La investigación se abrió por el caso del hijo del presidente, Hunter Biden, quien hizo negocios con gobiernos extranjeros. Al presidente se le acusa de haberse beneficiado directamente de estos cuando fue vicepresidente en el mandato de Barack Obama. Sin embargo, todavía no hay evidencia que pruebe que Biden actuó para favorecer los negocios de su hijo.

“Ninguno de los registros bancarios publicados hasta ahora muestra ningún pago al presidente”, explicó The New York Times.

📰 También recomendamos: Sin pruebas y sin caso: el juicio político en el Congreso contra Joe Biden

Los republicanos a favor del juicio esperan convencer a sus copartidarios y a los ciudadanos estadounidenses de que el presidente sí es culpable de haberse beneficiado de los negocios de su hijo y así obtener los votos que permitan destituir a Biden.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.