Trump firma decreto: TikTok tiene 90 días más en EE. UU., ¿por qué?

Donald Trump firmó el jueves el decreto que prorroga por 90 días el plazo para la venta de TikTok impuesta por el Congreso estadounidense, que busca que su empresa matriz china, ByteDance, se deshaga de la red social, muy popular en Estados Unidos.

Trump ya aplazó dos veces por 75 días la entrada en vigor de una ley aprobada en 2024 por el Congreso que obliga a la empresa matriz de la red social, ByteDance, ceder el control.

“Acabo de firmar el decreto ejecutivo ampliando el plazo para TikTok por 90 días (al 17 de septiembre de 2025)”, escribió este jueves en su red Truth Social.

En un comunicado, TikTok agradeció “el liderazgo y apoyo del presidente Trump” que hicieron posible que la plataforma “siga estando disponible para más de 170 millones de usuarios estadounidenses y más de 7,5 millones de empresas estadounidenses”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya había indicado el martes que Trump firmaría un nuevo decreto porque “no quiere que TikTok desaparezca”.

“Es extremadamente popular”, dijo este jueves, y comentó la decisión de Trump apunta a “proteger datos y la vida privada de los estadounidenses”.

Negociaciones pausadas por tensiones con China

Según varios medios estadounidenses, se había encontrado un protocolo a principios de abril que preveía la separación de TikTok US del grupo ByteDance, con una recomposición del capital.

Las participaciones de inversores no chinos pasaban del 60 % al 80 % y ByteDance conservaría el 20 % que posee actualmente.

El grupo informático Oracle, que ya alberga los datos de TikTok US en sus servidores estadounidenses, debía estar al mando, acompañado por el gestor de activos Blackstone o el empresario Michael Dell.

Pero el anuncio de Trump de imponer aranceles a sus socios comerciales, sobre todo a China (del 54 %, que más tarde pasó al 145 %, rebajados posteriormente) bloqueó la transacción del lado chino.

“Probablemente, necesitaremos el acuerdo de China” para mediados de septiembre, nueva fecha límite, reconoció Trump el martes. “Creo que el presidente Xi (Jinping) finalmente dará su visto bueno”, añadió.

A Trump, cuya campaña electoral de 2024 dependió en gran medida de las redes sociales, le gusta la aplicación de videos compartidos.

En virtud de una ley aprobada por el Congreso en 2024, la red social seguirá estando prohibida en Estados Unidos si su empresa matriz, ByteDance, no cede el control.

Tanto los legisladores republicanos como los demócratas expresaron su preocupación ante la posibilidad de que China use los datos de usuarios o intente influenciar la opinión pública en Estados Unidos.

