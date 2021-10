Todo lo que necesita saber para sacar el pasaporte: citas, costo y demoras

Desde el primer semestre del año se escuchaba a la gente hablar del retraso en las citas para obtener el pasaporte. Y es que para el mes de junio, de acuerdo con la Cancillería, se recibieron solicitudes de forma masiva para el agendamiento de citas virtuales, debido, principalmente, a la temporada de alta demanda por las vacaciones escolares, generando que la disponibilidad de citas de cada oficina se agote rápidamente. Ahora, para finales de año, se vuelve a escuchar la misma queja por parte de la ciudadanía, y las redes sociales han sido el medio para conocerlas.

Johanna Gonzáles, a través de Twitter, escribió: “Contraloría General de la Nación, solicito intervención para la verificación en el proceso de agendamiento de citas para pasaporte. Llevo tres meses intentando solicitar cita y SIEMPRE dice que no hay disponibilidad, y no me han dado ninguna respuesta desde la Cancillería a mi reclamo”. A esta declaración se sumó la de Cristiny, quien escribió: “Tengo un compañero de trabajo que es de Colombia y le pregunté: ‘¿Y por qué vives en Saltillo? Si yo pudiera, me iría a cualquiera otra parte del mundo’. Y me respondió: ‘¿Si pudieras? ¿Qué te impide irte?’ Y pues ya ando viendo cómo tramitar mi pasaporte”.

@CGR_Colombia solicito intervencion para la verificacion en el proceso de agendamiento de citas para pasaporte. Llevo 3 meses intentando solicitar cita y SIEMPRE dice que no hay disponibilidad y no me han dado ninguna respuesta desde la cancilleria a mi reclamo pic.twitter.com/njY5X3qVJW — Johanna Gonzalez (@Johagon81) October 11, 2021

Tengo un compañero de trabajo que es de Colombia y le pregunté: "¿Y por qué vives en Saltillo? Si yo pudiera, me iría a cualquiera otra parte del mundo".



Y me respondió: "¿Si pudieras? ¿Qué te impide irte?"



Y pues ya ando viendo cómo tramitar mi pasaporte. — Cristiny ✨ (@criistyrdz) October 11, 2021

Yo estuve buscando una cita un mes, entrando a la pagina todos los días a toda hora, hasta que por fin pude en la sede de la 53 ... Pero es un golpe de suerte... Casi que no :( — Mapsvela (@mapsvela) October 13, 2021

A la W Radio, además, Viviana Rojas afirmó: “Nosotros somos un grupo de amigos, somos cuatros personas, llevamos aproximadamente un mes tratando de sacar la cita y no lo hemos logrado. Todos los días, como nos dijeron el día que llamamos, que nos atendieron después de una hora y media, la persona que nos contestó nos dijo que debíamos entrar por la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier hora del día para conseguir la cita, pero llevamos un mes y todavía no lo hemos logrado. Yo les he escrito por Twitter y en ningún lado me dan respuesta”.

Por su parte, María Fernanda Fonseca le afirmó al programa de radio que lleva cerca de tres semanas buscando cómo sacar el pasaporte, que incluso hizo un pago anticipado y no ha logrado agendar la cita, y alertó sobre cómo en redes sociales se están creando grupos de personas que se hacen pasar por intermediarios, cobrando una tarifa para “que la solicitud de citas se agilice. Me pregunto cuántas personas han sido estafadas”.

Respuesta de la Cancillería

Consultando a la entidad con respecto a la demora en el agendamiento de citas, esto contestaron:

“La Cancillería informa a la ciudadanía que actualmente se está realizando un lanzamiento controlado de las citas que permite encontrar disponibilidad de agenda todas las semanas. La apertura de citas es publicada semanalmente en las redes sociales de la Cancillería. Asimismo, y atendiendo los lineamientos decretados por el Gobierno Nacional, las oficinas de pasaportes deben dar especial prevalencia al interés general sobre el particular, cumpliendo las restricciones de aforo y salud pública que ameritan las circunstancias actuales.

No es cierto que hay demora en la oportunidad de citas, reiteramos que cada semana las oficinas de pasaportes publican disponibilidad con fechas cercanas para beneficio de todos los usuarios. Ahora bien, debido a la cantidad de ciudadanos que programaban cita para diciembre, aun cuando tenían viaje mucho antes de la cita agendada y eran atendidos de forma excepcional, fue necesario detener la apertura automática de las agendas.

En los próximos días se informarán las fechas en las cuales cada oficina realizará el lanzamiento de sus citas para mayor claridad y precisión, que evite recurrir a tramitadores, quienes tienen los mismos accesos que los usuarios”.

Estos son los lineamientos para sacar el pasaporte en Colombia

En la página de la Cancillería encontrará información clave sobre los requisitos, los costos y medios de pagos, así como los lugares de expedición de los pasaportes. Usted puede agendar su cita de manera digital a través de este portal, tal como se estableció desde el 17 de junio de 2020, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional.

La Cancillería informó que el sistema virtual de agendamiento asigna 1.800 cupos diarios. “Estamos trabajando en agilizar los trámites y recuperar la eficiencia en la expedición de pasaportes que se vio seriamente afectada por el COVID-19″, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

¿Cuáles son los costos y medios de pago?

Para Bogotá:

Pasaporte ordinario: 169.000 pesos

Pasaporte ejecutivo: 259.000 pesos

Pasaporte de emergencia: 161.000 pesos

Para los costos fuera de Bogotá debe consultar con la gobernación correspondiente. En cuanto a los medios de pago, puede ingresar al siguiente link para consultar las guías de pago PSE, Servibanca o con tarjeta.

¿Cuáles son los requisitos?

Debe presentar el original de la cédula de ciudadanía en formato válido (amarilla con hologramas).

Si el solicitante no tiene la cédula, podrá presentar los siguientes documentos, de acuerdo a su caso: contraseña por primera vez expedida por la Registraduría Nacional, la cual debe tener foto y huella, copia simple del registro civil de nacimiento expedido por el notario, registrador o cónsul, o contraseña expedida por solicitud de duplicado o renovación de la cédula de ciudadanía emitida por la Registraduría Nacional. No se aceptará contraseña por solicitud de rectificación de cédula de ciudadanía.

Presentar pasaporte anterior, si lo tiene.

En caso de pérdida o hurto del pasaporte, el solicitante solo deberá informar a la oficina expedidora dicha situación, bajo la gravedad de juramento.

Recuerde que la solicitud y entrega del pasaporte se deben hacer de manera personal y presencial, no hay terceros que medien en el proceso.