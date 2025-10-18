Tragedia aérea en Chile: hallan helicóptero desaparecido con un muerto y tres sobrevivientes

Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que muestra un helicóptero modelo MH-60 Black Hawk. Foto: EFE - Fuerza Aérea de Chile

Un oficial de la Fuerza Aérea de Chile murió y otros tres resultaron heridos luego de que el helicóptero en el que viajaban se accidentó en una remota zona del sur del país, informó el viernes la institución.

La aeronave, un MH-60M Black Hawk, despegó el jueves desde el aeródromo de Villa O’Higgins, situado a 1.800 km de Santiago, con destino a un refugio en Campos de Hielo Sur, una zona aislada de hielos continentales que Chile comparte con Argentina.

“La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, afirmó la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en un comunicado.

“Se dispuso una investigación para determinar las causas que provocaron este lamentable accidente, el cual enluta a todo nuestro país, debido a que afectó a Aviadores Militares que se encontraban cumpliendo funciones en apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas de nuestro territorio nacional”, aseguró la FACh.

La tarde del jueves esta institución informó que había perdido contacto con el helicóptero, por lo que se iniciaron las operaciones de búsqueda en las que también participó el Ejército.

El viernes fue avistado “el helicóptero que habría estado con algún grado de siniestro”, explicó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano. El piloto de la nave falleció, agregó.

Según la FACh, “el Capitán de Bandada (A), Sergio Hidalgo Leiva, era quien se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9“.

“Sus familiares fueron informados y actualmente están recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la institución”, aseguró la FACh.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, envió sus condolencias a los “familiares, seres queridos y compañeros del piloto”.

“Un gran abrazo en este difícil momento, y que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros“, dijo el mandatario.

