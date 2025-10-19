Logo El Espectador
Trump acusa a Petro de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de droga”

El presidente estadounidense también anunció que EE. UU. suspenderá toda ayuda a Colombia.

Redacción Mundo
19 de octubre de 2025 - 01:30 p. m.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Foto: El Espectador
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas” y anunció la suspensión inmediata de los subsidios y ayudas económicas que Washington destina al país para la lucha antidrogas.

El mandatario estadounidense hizo las declaraciones a través de su red Truth Social, donde escribió —con errores ortográficos, al referirse al país como “Columbia”— que “el presidente Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

Según Trump, “el narcotráfico se ha convertido en el mayor negocio del país” y el Gobierno colombiano “no hace nada para detenerlo, pese a los grandes pagos y subsidios de EE. UU.”.

En su mensaje, el presidente republicano también calificó los aportes estadounidenses como “una estafa a largo plazo contra América” y anunció que, a partir de hoy, “cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizará a Colombia”. También advirtió que, si Petro “no cierra esos campos de muerte”, Estados Unidos lo hará “por él”, y que “no será algo agradable”.

Estas duras acusaciones representan un nuevo capítulo en la relación tensa entre ambos gobiernos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La administración estadounidense ya había elevado la presión sobre Caracas y, más recientemente, reforzó su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Desde Brasil, donde participó en la instalación del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI) junto a Luiz Inácio Lula da Silva, Petro dijo que Colombia “no prestará su territorio para una invasión de ningún país vecino”.

El mandatario colombiano reiteró que “los conflictos políticos internos deben resolverse entre los propios venezolanos, no con misiles como en Palestina”.

La tensión entre Bogotá y Washington, que se vive desde el regreso de Trump al poder en enero, crece en un contexto regional delicado. Estados Unidos ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de encabezar el Cartel de los Soles, mientras Colombia y Brasil han defendido la vía diplomática.

Trump, por su parte, ha buscado endurecer su discurso en materia de drogas y migración, temas clave en la política interna de EE. UU. de cara a las elecciones de medio término de 2026.

Con este nuevo pronunciamiento, las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos entran en una nueva fase de incertidumbre, marcada por el choque de visiones sobre la lucha antidrogas y el papel de Washington en América Latina.

Por Redacción Mundo

GERMAN PRIETO(18557)Hace 3 minutos
Hágame el favor, Trump insulta a Petro y a Colombia y la culpa es de Petro, su recomendación es que Petro se arrodille para que no lo insulten?? Bandidos!!
Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 16 minutos
La tal ayuda a Colombia por parte gringa, no existe. Nos aportan unos 400 millones de dólares al año y esos los podemos perder en un día son sacandonios el petroleo. Es una mentira del magnate contra el país, por cuánto este gobierno ha incautado las mayores toneladas de coca. Esa tal ayuda es una forma de intervención y es hora den quitarnos de encima esa infamia, ya perdimos con los EEUU. a Panamá, el canal, la soberanía, la dignidad. Hay muchos otras naciones con quién comerciar y financiar.
gustavo galan(6016)Hace 18 minutos
Por favor presidente Petro desescale ese lenguaje que eso es el lenguaje de la guerra fria. Los unicos perjudicados somos el pueblo de colombia.
Jairitoco(24834)Hace 19 minutos
Despierta Trump todos los sentimientos anti yankis de toda Latinoamerica . Ignorante abusador racista. La historia te juzgará como el peor presiente de EEUU el más abusivo. Con sus torpe proceder lo único que conseguira será miseria para su propio pueblo....que ya no lo soporta. Solo los estúpidos aplauden su alevosía contra Latam.
Ptolomeo(73769)Hace 30 minutos
El que busca encuentra, Petro desafiante contra Trump y el perjudicado es el país y sus empresas y ciudadanos en general cargando aun más con el estigma de ser un país de narcoterroristas ante los ojos del mundo que ahora se plegaran a las políticas desastrosas del magnate loco de Trump. Petro dejará la presidencia y el país quedaría en una encrucijada de inestabilidad económica e incierta. Que mala hora para Colombia haber elegido a,este vendedor de humo llamado petro
