“Más le vale que se dé cuenta o será el siguiente”: Trump sube el tono contra Petro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las alarmas en América Latina con una nueva serie de declaraciones que apuntan directamente a Colombia y México en el marco de su cruzada contra el narcotráfico. En una conferencia este miércoles, Trump aseguró que el presidente colombiano, sin mencionarlo por nombre, “va a tener problemas si no entra en razón” frente a esta problemática.

“Va a tener grandes problemas si no se da cuenta... más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el siguiente porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”, dijo Trump en una conferencia en la que le preguntaron sobre si consideraría hablar con el presidente Gustavo Petro.

Trump on the president of Colombia: "He's gonna have himself some big problems if he doesn't wise up ... he better wise up or he'll be next. I hope he's listening. He's gonna be next." pic.twitter.com/wGLAExFtAs — Aaron Rupar (@atrupar) December 10, 2025

Las declaraciones se suman a otra entrevista publicada el martes por el medio Politico, en la que Trump afirmó que estaría dispuesto a extender acciones militares a países como Colombia y México si considera que allí “el narcotráfico es muy activo”.

Cuando le preguntaron sobre si autorizaría una ofensiva similar a la que mantiene contra Venezuela, Trump respondió “claro que lo haría”. Aunque aseguró estar promoviendo una “agenda de paz”, sostuvo que no descarta intervenir contra objetivos que su administración vincula al tráfico de drogas.

Tras la publicación de la entrevista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó una posible intervención de Estados Unidos, como volvió a sugerir el presidente estadounidense, al remarcar que “no es necesario” y su país es “soberano”.

Por otro lado, France 24 reportó que Trump incluso se negó a descartar el despliegue de tropas terrestres en Venezuela, país al que acusa abiertamente de proteger a redes criminales y cuyo presidente, Nicolás Maduro, es señalado por Washington como líder del “Cartel de los Soles”, recientemente catalogado como organización terrorista.

Estas advertencias ocurren en un contexto de escalada militar que ya ha dejado cerca de 90 muertos en operaciones estadounidenses contra supuestas “narcolanchas” en aguas cercanas a Venezuela. Desde agosto, el Pentágono incrementó su presencia naval, y en septiembre inició ataques directos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

La presión ha generado preocupación regional mientras Washington sostiene que su ofensiva es parte de una estrategia hemisférica de seguridad. En paralelo, fuentes consultadas por Reuters aseguraron que sectores dentro del gobierno cubano habrían mantenido conversaciones discretas con Estados Unidos sobre un posible escenario “sin Maduro”, aunque La Habana lo negó categóricamente.

