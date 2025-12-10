Expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunta corrupción

El expresidente de Bolivia Luis Arce habla en una entrevista con EFE en La Paz (Bolivia) Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en La Paz tras una orden emitida por la Fiscalía en el marco de una investigación por corrupción vinculada al Fondo Indígena.

Según confirmaron medios bolivianos y la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, el exmandatario fue interceptado en la zona de Sopocachi y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Prada denunció que se trató de un “secuestro”, al afirmar que Arce estaba solo cuando fue llevado por los agentes.

La investigación apunta al presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas, un esquema que se habría consolidado durante el gobierno de Evo Morales y cuando Arce ejercía como ministro de Economía.

De acuerdo con las indagaciones citadas por Infobae y Clarín, Arce habría autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, incluida la de la exdiputada Lidia Patty, hoy detenida.

El caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, expone un patrón de proyectos inconclusos, faltas de respaldo técnico y desvío sistemático de fondos, que derivó en un perjuicio que auditorías posteriores han calculado en más de USD 182 millones.

El mandatario también tiene una causa abierta por una alta exfuncionaria que le acusa de haberla embarazado y abandonado, aunque por el momento no se ha confirmado por qué caso fue detenido.

Prada dijo a los medios que si es por el caso del Fondo Indígena, Arce presentó “todos los descargos” correspondientes en su momento, cuando era ministro y recordó que como expresidente, le correspondería un juicio de responsabilidades.

Según una ley vigente desde diciembre de 2020, las altas exautoridades bolivianas deben permanecer en territorio boliviano por al menos tres meses una vez concluido su mandato, con el fin de que “rindan todos los informes necesarios” y para “evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción”.

La gestión de Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido presidente el centrista Rodrigo Paz Pereira.

*Con información de AFP

