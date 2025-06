Trump dice que bombardearía Irán nuevamente si retoman actividades nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación al salir de la Casa Blanca para la cumbre de líderes de la OTAN, en Washington, DC, EE. UU., el 24 de junio de 2025. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que salvó al ayatolá iraní Alí Jamenei de ser asesinado y declaró que considerará más bombardeos a Irán si el país intenta desarrollar armas nucleares.

En un arrebato extraordinario en su plataforma Truth Social, Trump criticó duramente a Teherán por afirmar que ganó la guerra contra Israel y anunció que detendría los trabajos sobre un posible alivio de las sanciones contra el país.

Trump afirmó que Estados Unidos considerará “sin duda” bombardear Irán de nuevo si los datos de inteligencia concluyen que es capaz de enriquecer uranio a los niveles necesarios para fabricar armas nucleares.

El presidente estadounidense acusó al líder iraní de ingratitud después de que Jamenei dijera en un mensaje desafiante que los informes sobre daños a sus instalaciones nucleares por los bombardeos estadounidenses eran exagerados y que Estados Unidos había recibido una “paliza”.

Trump publicó: “Sabía EXACTAMENTE dónde se refugiaba y no permitiría que Israel ni las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por lejos las más grandes y poderosas del mundo, le quitaran la vida”.

“LO SALVÉ DE UNA MUERTE MUY HORRIBLE E IGNOMINIOSA, y no tiene por qué decir: ‘¡GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP!’”.

Trump también afirmó que en los últimos días estuvo trabajando en la posible eliminación de las sanciones contra Irán, una de las exigencias de Teherán a largo plazo.

“Pero no, en cambio, recibí una declaración de ira, odio y repugnancia, e inmediatamente abandoné todo trabajo sobre el alivio de las sanciones, y más”, añadió Trump, exhortando a Irán a volver a la mesa de negociaciones sobre su programa nuclear.

El canciller de Irán, Abás Araqchi, arremetió el sábado contra las declaraciones del magnate republicano luego de haber negado el miércoles que planee retomar las conversaciones con Washington.

“Si el presidente Trump realmente desea llegar a un acuerdo, debería dejar de lado su tono irrespetuoso e inaceptable hacia el líder supremo iraní, el gran ayatolá Jamenei, y dejar de herir a sus millones de seguidores sinceros”, escribió Araqchi en la red social X.

“El gran y poderoso pueblo iraní, que ha mostrado al mundo que el régimen israelí NO TENÍA OTRA OPCIÓN que correr hacia ‘papá’ para evitar ser aniquilado por nuestros misiles, no aprecia mucho las amenazas y los insultos”, agregó el ministro.

Trump dijo en una cumbre de la OTAN en La Haya que las negociaciones se retomarían la próxima semana.

Irán se mantiene en alerta

Irán rechazó este viernes el pedido del jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, de visitar las instalaciones bombardeadas por Israel y Estados Unidos y lo acusó de tener “malas intenciones”.

“La insistencia de @rafaelgrossi en visitar los sitios bombardeados (...) no tiene sentido e incluso puede ocultar malas intenciones”, escribió el canciller iraní en la red social X.

El enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, había expresado su esperanza de “un acuerdo de paz integral”.

Previamente, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, se le preguntó a Trump si consideraría nuevos ataques aéreos si las incursiones de la semana pasada no lograban poner fin a las ambiciones nucleares de Irán: “Claro. Sin duda. Absolutamente”.

Trump añadió que Jamenei e Irán “fueron derrotados brutalmente”.

En la publicación de Truth Social, el presidente acusó a Jamenei de decir “descaradamente y tontamente” que Irán ganó la guerra de 12 días con Israel, y agregó: “Como un hombre de gran fe, se supone que no debe mentir.

Esta guerra de palabras se produce mientras se mantiene un frágil alto el fuego en el conflicto entre Israel e Irán desde el martes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel afirmó el viernes que el mundo tiene la obligación de impedir que Irán desarrolle una bomba atómica, pocos días después de que Israel afirmara haber “frustrado el proyecto nuclear de Irán” con la guerra.

“Israel actuó en el último momento posible contra una amenaza inminente para sí mismo, la región y la comunidad internacional”, escribió Gideon Saar en X.

“La comunidad internacional tiene ahora la obligación de impedir, por cualquier medio eficaz, que el régimen más extremista del mundo obtenga el arma más peligrosa”, insistió.

Siga leyendo: ONU denuncia “ayuda militarizada” en Gaza; Israel dice que la ONU “apoya a Hamás”

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com