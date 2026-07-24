Trump aplaza un ataque contra Irán y dice que Teherán “se está poniendo serio”

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un anuncio sobre innovación nuclear estadounidense en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D. C., Estados Unidos, el 24 de julio de 2026. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que aún no había decidido si iba a lanzar bombardeos de gran envergadura contra Irán, ya que sus dirigentes se están volviendo “cada vez más serios” en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Trump hizo estas declaraciones mientras la prensa estadounidense informaba de una reunión celebrada el viernes por la mañana entre el presidente, cada vez más frustrado por el conflicto, y sus asesores más cercanos para estudiar una operación militar a gran escala en Irán.

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Cuando unos periodistas le preguntaron si había tomado una decisión al respecto, respondió: “No, no he tomado ninguna”.

“De hecho, estamos hablando con ellos en este momento”, continuó Trump.

“Se están volviendo cada vez más serios con el paso de los días, quizá por una razón evidente”, explicó.

Para el presidente estadounidense, Irán tiene la opción de cerrar un acuerdo con Washington o enfrentarse a “un nivel mucho peor” de bombardeos, y ello después de casi dos semanas de ataques diarios que han dejado sin efecto la tregua.

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“Estamos listos, preparados para actuar, pero estamos hablando con ellos, así que mientras estemos hablando... Veremos qué sale de ahí. Creo (...) que están muy serios. ¡Y deberían estarlo!”, dijo el mandatario republicano.

Esta guerra, que se suponía que no duraría más que unas pocas semanas, superará pronto la marca de los cinco meses y en Estados Unidos pesa sobre la popularidad del Partido Republicano de Donald Trump antes de las elecciones legislativas de noviembre, unos comicios clave para la segunda mitad del mandato del magnate.

Trump, también aseguró que los dirigentes iraníes se estaban volviendo “muy serios” con las negociaciones para poner fin al conflicto.

“Se están volviendo cada vez más serios con el paso de los días, quizá por una razón evidente”, añadió.

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