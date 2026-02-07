Trump culpa a su equipo de video racista contra los Obama y se niega a disculparse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a ofrecer disculpas por la publicación de un video en su cuenta de Truth Social que representaba a Barack y Michelle Obama mediante tropos racistas. Aunque el mandatario condenó el contenido de las imágenes, se desmarcó de cualquier responsabilidad personal, calificando el incidente como un error administrativo de su equipo.

El video, que circuló la noche del jueves, incluía un fragmento de un segundo donde los rostros del expresidente y la ex primera dama aparecían superpuestos en cuerpos de simios bailando. Según reportó la AFP, la Casa Blanca inicialmente despachó las críticas calificándolas de “falsa indignación”, pero horas después eliminó el contenido y culpó a un miembro del personal.

“Yo no cometí un error”, dijo Trump a bordo del Air Force One.

El presidente argumentó que solo vio la primera parte del video, enfocada en teorías de conspiración sobre las elecciones de 2020, y que luego lo entregó a su equipo para su publicación sin que nadie lo revisara íntegramente.

¿Quién publicó el video sobre Obama?

Mientras la versión oficial apunta a un error de un subordinado, The Guardian reveló una intensa especulación interna dentro del círculo presidencial. Las sospechas se centran en Natalie Harp, una de las asesoras más leales y cercanas a Trump, conocida como la “impresora humana” por seguir al mandatario a todas partes con noticias impresas.

Según fuentes consultadas por el diario británico, solo Harp y Dan Scavino tienen acceso directo a las redes del presidente. Dado que Scavino ha estado ocupado con nombramientos de personal, las miradas apuntan a Harp, quien ya ha sido criticada anteriormente por otros asesores debido a su “criterio deficiente” y su tendencia a operar fuera de la cadena de mando formal. Pese a las presiones de algunos aliados para que sea destituida, Trump ha indicado que no despedirá a nadie por este episodio.

Condenas a Trump

Desde la oposición, la exvicepresidenta Kamala Harris criticó el “encubrimiento” de la Casa Blanca, afirmando que “todos tenemos claro quién es Donald Trump”. El gobernador de California, Gavin Newsom, también calificó el comportamiento de “repugnante”.

Las críticas no se limitaron a los demócratas, aunque con matices.El senador republicano Tim Scott, el único afroamericano de su bancada, rezó para que el video fuera falso, calificándolo como “lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca”. Incluso el senador Roger Wicker exigió una disculpa formal.

Trump y el uso de IA

El incidente con el video de Obama no es aislado. Como señala AFP, en lo que va de su segundo mandato, Trump ha intensificado el uso de imágenes hiperrealistas generadas por Inteligencia Artificial para mofarse de sus adversarios. Anteriormente, ha publicado contenidos falsos de Obama arrestado o del líder demócrata Hakeem Jeffries con atuendos estereotipados.

“A los Obama los abrazarán como figuras queridas, mientras que a él lo estudiarán como una mancha en nuestra historia”, sentenció Ben Rhodes, exasesor de Obama.

