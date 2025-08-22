Trump dice que juntar a Putin y Zelenski es como mezclar “aceite y vinagre”

Donald Trump, el presidente de EE. UU., mostró de su escepticismo sobre una reunión entre el líder ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenki. Foto: AFP - SAUL LOEB JOHN THYS EVGENIA NOVOZHENINA

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo el viernes que organizar una reunión entre el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y el líder ruso, Vladímir Putin, es tan difícil como mezclar “aceite y vinagre”. La declaración se dio después de que el estadounidense insinuara alejarse de las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania, hasta que sus homólogos en guerra organizaran un encuentro bilateral.

Un giro en el discurso de Trump

“Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya sabes, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias”, dijo el mandatario estadounidense a periodistas en Washington.

Además, Trump afirmó que “preferiría” no asistir a una reunión con ambos mandatarios: “Preferiría que se reunieran y ver qué hacen”, indicó. Esta declaración contrasta con el optimismo que mostró el mandatario en una cumbre realizada hace pocos días, en la cual se negociaban garantías de seguridad para Ucrania y se analizaban las demandas de Rusia, que incluían la posibilidad de que Kiev cediera territorio a Moscú.

Anteriormente, Trump reconoció que poner fin a la guerra resultaría más complejo de lo que había predicho, luego de prometer en campaña que acabaría con el conflicto en 24 horas.

En esa misma cumbre, se llegó a un consenso en que “Estados Unidos ofrecería una protección similar a la del Artículo 5, que es una de las verdaderas razones por las que Ucrania quiere estar en la OTAN”, según contó el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en sus declaraciones al programa “Estado de la Unión” de CNN.

