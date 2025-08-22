Trump dijo que las tropas desplegadas en la capital “se quedarán por un tiempo”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que “todos se sienten seguros” en Washington D. C., después de su estrategia para combatir el crimen en la capital. Foto: AFP - MANDEL NGAN

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movilizó cientos de miembros de la Guardia Nacional de EE. UU. en Washington D. C., una fuerza de reserva, con la que prometió “recuperar la capital”.

Después de lo que muchos consideraron una medida polémica, Trump visitó el jueves a la policía y a las tropas desplegadas, y afirmó que iban a “quedarse aquí por un tiempo”.

🔑Trump y su medida contra el crimen en Washington D. C. (las claves, por si tiene afán)

Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en Washington D. C. como parte de una ofensiva contra el crimen y afirmó que permanecerán “por un tiempo”.

La medida, que sumó más de 2.000 soldados entre la capital y estados republicanos, generó protestas contra el vicepresidente JD Vance.

Mientras tanto, datos policiales previos mostraban que los delitos violentos ya habían disminuido entre 2023 y 2024.

Polémica por el despliegue y críticas a la iniciativa de seguridad

“Vamos a garantizar la seguridad y luego iremos a otros lugares, pero nos quedaremos aquí por un tiempo. Queremos que esto sea absolutamente perfecto”, dijo el mandatario en la instalación de la Policía de Parques de EE. UU. Antes de esa declaración, Trump sugirió patrullar con la policía, pero en su lugar realizó un discurso mientras repartía pizzas y hamburguesas.

En medio de sus afirmaciones, dijo que “todos se sienten seguros”, mientras aseguraba que también arreglará “físicamente” la capital.

“Una de las cosas que vamos a rehacer son sus parques. Soy muy bueno con el césped, porque tengo muchos campos de golf por todas partes. Sé más de césped que cualquier ser humano”, agregó.

Dentro de la iniciativa contra el crimen, la Guardia Nacional en Washington D. C. movilizó 800 soldados, y los estados republicanos de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental aportaron en conjunto cerca de 1.200 más.

La movida fue acompañada de inconformidad cuando al vicepresidente JD Vance lo recibieron con frases como “liberen a DC”. En respuesta, el funcionario calificó a estas personas como “un grupo de manifestantes locos”.

A esto se suma que las tropas de la Guardia Nacional han proporcionado “apoyo crítico como manejo de multitudes, patrullas de presencia y control del perímetro en apoyo a la aplicación de la ley”, según declaró el gobierno por medio de la red social X.

Además, los abucheos se acompañan de datos de la policía de Washington, previos a la medida, que mostraban la disminución ya existente de los delitos violentos entre 2023 y 2024.

