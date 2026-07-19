Trump e Infantino fueron abucheados por el público en la final del Mundial 2026

Trump e Infantino salen del campo tras la ceremonia de entrega del trofeo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey. Foto: EFE - SHAWN THEW

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron abucheados por el público del MetLife Stadium, donde se disputó el domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron su entrada al terreno de juego para entregar el trofeo a España, que venció a Argentina 1-0 en la prórroga.

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Trump, siguió desde un palco la final del Mundial de 2026, acompañado por el presidente de la FIFA. Durante el encuentro, el mandatario saludó a los asistentes. Sin embargo, cada vez que su imagen apareció en las pantallas del estadio, una parte del público respondió con abucheos y silbidos, un sonido que incluso se alcanzó a percibir en la transmisión oficial, según reportó The New York Times.

Antes del inicio del partido, Trump fue enfocado en dos ocasiones en la pantalla gigante, una antes y otra después de la interpretación del himno nacional de Estados Unidos, sin provocar una reacción significativa de los aficionados. Más adelante, ya en el desarrollo del primer tiempo, volvió a aparecer en el palco junto a Infantino y fue visto sosteniendo brevemente el trofeo de la Copa del Mundo.

Este fue el único partido del Mundial de 2026 al que asistió Donald Trump. Sin embargo, su presencia en eventos deportivos no es inusual, como tampoco lo son las reacciones divididas que suele generar entre los aficionados.

Uno de los episodios más recientes ocurrió durante el tercer juego de las Finales de la NBA, cuando fue abucheado por seguidores de los New York Knicks. Un año antes, en la final masculina del Abierto de Estados Unidos (US Open), la respuesta del público también fue mayoritariamente de silbidos. De acuerdo con un memorando al que tuvo acceso The Athletic, la Asociación de Tenis de Estados Unidos solicitó a las cadenas de televisión minimizar esa reacción en la transmisión. No obstante, ESPN y ABC finalmente emitieron los abucheos sin censurarlos.

Además, Trump quedó en el centro de una de las mayores controversias relacionadas con la FIFA este año, luego de revelar que intervino personalmente ante su amigo, el presidente del organismo, Infantino, para pedirle que se revisara y anulara la tarjeta roja mostrada al delantero del Team USA, Folarin Balogun.

Esa decisión permitió al atacante disputar el partido contra Bélgica en octavos de final, finalmente ganado 4-1 por Bélgica.

Pese a un aluvión de críticas que ponían en duda la equidad de la competencia, el presidente estadounidense consideró que el Mundial 2026 “ha sido quizás el evento deportivo más exitoso de la historia”.

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