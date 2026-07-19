Trump y Pedro Sánchez se encontraron en la final del Mundial en medio de sus diferencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i) saluda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Foto: EFE - Octavio Guzman

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La final del Mundial de 2026 entre Argentina y España no solo reunió a dos de las mejores selecciones del torneo. En el palco del estadio MetLife, en Nueva Jersey, también se produjo una de las imágenes políticas más comentadas de la jornada: el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Trump llegó al estadio a bordo del helicóptero presidencial, que aterrizó en las inmediaciones del MetLife mientras miles de aficionados hacían largas filas para ingresar al recinto bajo un amplio dispositivo de seguridad. La presencia del mandatario estadounidense convirtió el partido en un evento de máxima vigilancia y reforzó el componente político de una final seguida por millones de personas en todo el mundo.

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En el palco de honor, Trump saludó a Pedro Sánchez, a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y compartió espacio con otras figuras internacionales, entre ellas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El apretón de manos entre Trump y Sánchez concentró buena parte de la atención debido a las tensiones que ambos gobiernos han mantenido en los últimos meses por asuntos relacionados con la OTAN y la política exterior. Aunque el encuentro fue breve y protocolario, las cámaras captaron un saludo cordial que contrastó con los recientes desacuerdos entre Washington y Madrid.

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La asistencia de Sánchez había estado en duda hasta las horas previas al partido. Finalmente, el mandatario español decidió viajar para acompañar a la selección y protagonizó una de las fotografías más simbólicas de la jornada al estrechar la mano del presidente estadounidense antes del inicio del encuentro. Posteriormente, evitó referirse a las diferencias políticas y destacó que el deporte tiene la capacidad de unir a las sociedades.

Trump, por su parte, hizo su primera aparición en un partido del Mundial 2026 y estaba previsto que entregara el trofeo al campeón del torneo, un gesto reservado para las máximas autoridades del país anfitrión junto con la FIFA. Su llegada también generó reacciones divididas entre los asistentes, aunque la atención terminó concentrándose tanto en el espectáculo deportivo como en la inédita reunión de líderes internacionales en el palco del MetLife Stadium.

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