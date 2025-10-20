Trump garantiza a Australia que entregará submarinos nucleares

El presidente Donald Trump y el primer ministro Anthony Albanese se reúnen en la Casa Blanca para fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Australia. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que suministrará a Australia submarinos nucleares y firmó un acuerdo sobre tierras raras con el primer ministro Anthony Albanese en la Casa Blanca.

Donald Trump confirmó que Estados Unidos suministrará submarinos nucleares a Australia, reafirmando la alianza AUKUS.

Ambos países firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica.

El pacto busca reducir la dependencia de China en el mercado de minerales estratégicos y fortalecer las cadenas de suministro occidentales.

Trump había puesto en duda el acuerdo impulsado por Joe Biden, pero ahora lo retoma como eje de su política de defensa en Asia-Pacífico.

Australia construye un astillero de submarinos nucleares en Henderson, con una inversión inicial de 8.000 millones de dólares, para operar junto a EE. UU. desde 2027.

Trump puso en duda a principios de año el acuerdo de su antecesor, el demócrata Joe Biden, para suministrar submarinos a Australia, uno de los aliados clave de Washington para contener las aspiraciones territoriales de China en el este de Asia.

“La construcción de los submarinos para Australia realmente está avanzando”, informó Trump junto a Albanese en la sala del gabinete de la Casa Blanca.

Los dos líderes también firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, vitales para la fabricación de componentes tecnológicos.

Trump calificó el acuerdo de “alineado con la seguridad nacional estadounidense”, destacando que “en un año habrá tantos minerales críticos y tierras raras que no sabremos qué hacer con ellos”, según Infobae.

Albanese, por su parte, subrayó que el pacto “lleva la relación bilateral a un nuevo nivel” y permitirá diversificar las cadenas de suministro occidentales frente al dominio chino del mercado.

Australia tiene importantes yacimientos de estos minerales, un mercado controlado por China.

👉 La relevancia del pacto AUKUS

El pacto AUKUS es una alianza militar firmada en 2021 entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos para reforzar su presencia en la región del Indo-Pacífico y contener la influencia de China.

Este acuerdo permite que Australia reciba submarinos de propulsión nuclear de tecnología estadounidense y británica, capaces de recorrer largas distancias sin necesidad de recargar combustible, lo que mejora significativamente su capacidad de defensa y vigilancia marítima, según El Mundo.

Durante los primeros meses de su nueva presidencia, Trump había ordenado una revisión del acuerdo para evaluar costos e impacto industrial, lo que generó preocupación en Canberra.

Con la confirmación, Trump intenta reafirmar la alianza AUKUS como pilar de la política de defensa estadounidense en Asia-Pacífico, tras semanas de incertidumbre, según la BBC.

En paralelo, Australia avanza en la construcción de un nuevo astillero de submarinos nucleares en Henderson, cerca de Perth, con una inversión inicial de 8.000 millones de dólares, que permitirá recibir y mantener naves estadounidenses a partir de 2027.

