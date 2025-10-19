Rodrigo Paz, el trotamundos del “capitalismo para todos” en Bolivia

El candidato a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, muestra su voto este domingo, en la segunda vuelta electoral para escoger presidente y vicepresidente, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE - Stringer

Heredero de una influyente dinastía política de Bolivia, Rodrigo Paz rehuye el membrete ideológico. Cuando cierra sus mítines, reparte lemas para todos: desde el conservador “dios, familia, patria” hasta el guevarista “hasta la victoria siempre”.

Es el candidato que promete cambiar el sistema y a la vez no afectar a nadie.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), tuvo que empezar varias veces de cero porque su familia se veía obligada a viajar de un lado a otro, a menudo perseguida por dictaduras militares.

“En la lucha de mis padres por la democracia, hemos vivido en 10 países diferentes”, dijo en una entrevista a la AFP a finales de agosto.

Nació en España, país del que también tiene la nacionalidad, y pasó su infancia en Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Panamá, entre otros.

Esta faceta de trotamundos la retomó durante su campaña electoral. El economista de 58 años señala que recorrió cientos de municipios de Bolivia en cinco años. “No soy un candidato de hace seis meses”, asegura.

Compite para administrar este país en crisis de 11,3 millones de habitantes contra el expresidente de derecha Jorge Quiroga, tras 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Evo Morales.

No es nuevo en la política

“Mi voto de confianza es por Rodrigo Paz (...). Es una renovación”, dice Walter López, abogado de 27 años, a la puerta de un local de campaña del Partido Demócrata Cristiano —afiliado a la centroderecha—, que cobija su candidatura.

Pero Paz no es nuevo en política. Fue diputado, alcalde y ahora es senador por Tarija, un departamento rico en gas y petróleo, del que su familia es oriunda.

En su linaje también aparece su tío, el guerrillero Néstor Paz, que murió de inanición luego de un combate, y su tío abuelo Víctor Paz Estenssoro, cuatro veces presidente y artífice del voto universal y la reforma agraria.

El parecido con su padre, las cejas pobladas y su intenso pelo negro, funciona como un catalizador nostálgico para los viejos izquierdistas. En algunos de sus videos en redes sociales, donde es muy activo, también ha hecho aparecer al patriarca de 86 años.

Pero él propone un “capitalismo para todos”. “No tengo por qué definirme, sino ofrecer al país una alternativa”, replicó en una entrevista con CNN cuando le pedían definiciones ideológicas.

Eso ha puesto a dudar a algunos electores. “He votado por Paz” en la primera vuelta, pero luego “de los debates un poco que me desanimó”, dice Vanessa Gonzales, ayudante de cocina de 25 años.

Paz llegó al balotaje de manera inesperada, ganador de la primera vuelta. Las encuestas lo situaban entre el tercer y quinto puesto una semana antes de esa elección. Y ahora tampoco aparece como favorito.

Edmand Lara, un expolicía e influencer al que incorporó como su candidato a la vicepresidencia, a veces le roba el protagonismo. Sus rivales cuestionan su liderazgo.

En su programa “capitalismo para todos”, Paz promete fuertes recortes del gasto público, formalización de la economía y cambios de la Constitución para abrir el país a las inversiones privadas. “Yo espero entrar a gobernar, tomar las decisiones adecuadas. Y no a la reelección, que venga otro”, dijo a la AFP.

