Trump le “gritó” a Netanyahu por afirmar que la hambruna en Gaza no existe

El presidente Trump afirmó que “no quiere oír que la hambruna es falsa", como lo aseguró Netanyahu, y dijo que sus asesores le han mostrado pruebas sobre niños muriendo de hambre allí. Foto: EFE - Avi Ohayon

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, terminó en gritos, según reportó NBC News. Según fuentes que hablaron con el medio, el líder estadounidense reprendió al mandatario israelí y “comenzó a gritar, afirmando que no quería oír que la hambruna es falsa”, como Netanyahu afirma.

🔑Las claves de la llamada entre Trump y Netanyahu (por si tiene afán)

Una llamada privada entre Trump y Netanyahu terminó en una fuerte discusión sobre la situación humanitaria en Gaza.

Trump acusó al primer ministro israelí de negar la hambruna y defendió que hay evidencia clara de niños muriendo de hambre.

El incidente refleja tensiones entre ambos gobiernos, en medio de los planes israelíes de ocupar la Franja de Gaza.

Le recomendamos: Israel aprobó el plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

La llamada privada y el desacuerdo sobre la hambruna

Según altos funcionarios, Netanyahu y Trump sostuvieron una llamada telefónica privada el 28 de julio que terminó en una acalorada discusión debido a la preocupación de la Casa Blanca por el manejo de la Fundación Humanitaria para Gaza.

La llamada se dio después de que Netanyahu declaró, el 27 de julio, que “no existe una política de hambruna en Gaza. Y no hay hambruna en la zona”. Al día siguiente, en medio de preguntas dirigidas al mandatario estadounidense sobre los comentarios del primer ministro israelí, Trump afirmó que había visto imágenes de niños en Gaza que “parecían muy hambrientos”, que allí había “hambruna real” y, por ende, “no se puede fingir” que no existe.

Luego de esas declaraciones, Netanyahu solicitó una llamada telefónica privada con Trump. En medio de la comunicación, el líder de Israel le explicó al mandatario estadounidense que “la hambruna generalizada en Gaza no es real y que había sido inventada por Hamás”, según las fuentes de NBC. En respuesta, Trump “interrumpió a Netanyahu y comenzó a gritar, afirmando que no quería oír que la hambruna era falsa y que sus asesores le habían mostrado pruebas de que había niños muriendo de hambre allí”.

Le puede interesar: Exjefes de seguridad de Israel le piden a Trump colaborar para terminar la guerra

Los representantes de la Casa Blanca optaron por no emitir declaraciones sobre la llamada telefónica. Por su parte, las autoridades israelíes también evitaron pronunciarse antes de la publicación del artículo de NBC, aunque más tarde difundieron un comunicado en el que rechazaban la existencia de gritos durante la escena.

Un exfuncionario estadounidense al tanto de la comunicación entre los líderes calificó la conversación como “directa, mayormente unidireccional, sobre el estado de la ayuda humanitaria” y destacó que Trump “era quien más hablaba”.

Netanyahu anunció plan para controlar toda Gaza

El jueves, en Fox News, Netanyahu declaró que se llevará a cabo una operación para tomar el control de la Franja de Gaza. En la entrevista dijo: “Para garantizar nuestra seguridad, pretendemos expulsar a Hamás de allí, permitir que la población se libere de Gaza y entregarla a un gobierno civil que no sea Hamás ni nadie que promueva la destrucción de Israel. Eso es lo que queremos hacer”.

Cuando se le pidió que especificara su afirmación de “tomar el control de toda la Franja de Gaza”, el primer ministro aseveró: “Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com