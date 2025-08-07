Estados Unidos eleva la recompensa por la detención de Maduro a US$ 50 millones

Nicolás Maduro empezó un tercer mandato en enero de 2025, en medio de críticas y reclamos de fraude. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que su oficina ofrece una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, que en enero asumió un tercer período consecutivo al mando de Venezuela, en medio de los reclamos de fraude electoral de la oposición.

La funcionaria estadounidense, a través de un video, aseguró que el líder chavista usa organizaciones terroristas, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles, para “traer drogas letales y violencia” a Estados Unidos. Según ella, “hasta la fecha, la DEA ha confiscado 30 toneladas de cocaína relacionada con Maduro y sus cómplices, con cerca de 7 toneladas vinculadas con él solamente”.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

En su mensaje agregó que esa cantidad de droga “representa una fuente primaria de ganancias para los carteles de Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”. Bondi también señaló que el Departamento de Justicia ha incautado más de US$ 700 millones en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más: “Sin embargo, el régimen de terror continúa”.

Bajo los argumentos de que el sucesor de Chávez es “uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, Estados Unidos decidió duplicar su recompensa a US$ 50 millones. Bondi concluyó diciendo que, “bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes”.

Venezuela reaccionó a lo dicho desde Washington. El canciller Yván Gil, a través de un mensaje de Telegram, anotó que “la patética ‘recompensa’ de Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”.

