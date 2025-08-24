“Tenemos hambre y miedo”: palestinos en medio de los ataques israelíes cerca de Ciudad de Gaza

Palestinos desplazados inspeccionan las tiendas de campaña destruidas tras un ataque israelí contra el campamento de Al-Manasrah, que albergaba a más de 200 familias en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Mientras que Israel bombardeó con tanques y aviones las afueras de la Ciudad de Gaza, dentro de su plan de tomarse la urbe y llevar a cabo una ofensiva a mayor escala allí, los palestinos sufren por el hambre y el terror.

Varios testigos reportaron explosiones continuas durante la noche del sábado a la mañana del domingo en las zonas de Zeitoun y Shejaia. Mientras tanto, tanques bombardearon casas y carreteras en el cercano barrio de Sabra y varios edificios fueron destruidos en la zona norte de Jabaliya.

Tras desplazamientos forzados continuos, se calcula que casi la mitad de los dos millones de habitantes de la Franja viven en Ciudad de Gaza, desde donde unos miles han vuelto a escapar.

“He dejado de contar las veces que tuve que llevarme a mi esposa y a mis tres hijas, y dejar mi casa en la Ciudad de Gaza”, declaró Mohammad, de 40 años, a Reuters. “Ningún lugar es seguro, pero no puedo arriesgarme. Si de repente comienzan la invasión, usarán fuego pesado”. Otros, simplemente, no pueden huir. “Tenemos hambre, miedo y no tenemos dinero”, aseguró al mismo medio de comunicación Aya, de 31 años.

Por su parte, el Ejército israelí dijo que está trabajando para desmantelar las capacidades de Hamás en la zona, incluso destruyendo túneles, “eliminando terroristas y fortaleciendo el control operativo sobre la zona”. En su declaración agregó que “la actividad de las tropas permite la expansión de los combates a áreas adicionales e impide que los terroristas de Hamás regresen y operen en esas áreas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que están operando en las afueras de la Ciudad de Gaza antes de una gran ofensiva que les permitirá capturar todo el lugar. Medios locales, como The Times of Israel, afirmaron que está previsto que decenas de miles de reservistas se presenten al servicio el 2 de septiembre para llevar a cabo el ataque, que probablemente comenzará en las próximas semanas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el domingo continuar con la ofensiva, que ha generado alarma en el extranjero y objeciones en el país, sobre todo desde la organización que agrupa a los familiares de los rehenes.

Hamás, por su parte, mencionó que el plan de Israel de tomar la Ciudad de Gaza demostraba que no se tomaba en serio un alto al fuego, que, según la organización considerada terrorista por algunos países, es “la única manera de devolver a los secuestrados”. De hecho, el grupo islamista palestino responsabilizó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de la vida de ellos.

