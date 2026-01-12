Trump publica imagen falsa de Wikipedia según la cual es “presidente interino” de Venezuela

Captura de una publicación en la cuenta en Truth Social @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - @realDonaldTrump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el lunes en su red social, TruthSocial, una imagen adulterada de su perfil en Wikipedia según la cual es “presidente interino de Venezuela” desde enero de 2026.

La página en inglés de su biografía en la “enciclopedia libre” no tiene tal descripción.

Trump publicó la simulación de pantallazo sin ningún mensaje o contexto, pero se enmarca en sus acciones en Venezuela, en donde el fin de semana pasado, tras bombardeos en distintos puntos del país, tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo en Nueva York.

Desde entonces, Trump dijo que Estados Unidos va a administrar Venezuela, al tiempo que ha estado anunciando acuerdos con la nueva líder del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) para Venezuela. Entretanto, personal diplomático se estaría preparando para reabrir la embajada de Washington en Caracas, cerrada en 2019, durante la primera administración del republicano.

Trump, no obstante, ha reconocido sin reservas que su interés es tener acceso total al petróleo venezolano y que Rodríguez ha prometido entregarle entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

También ha dicho que canceló una segunda ronda de ataques contra el país sudamericano debido a la colaboración que ha demostrado Delcy Rodríguez.

El régimen, entretanto, ha anunciado libraciones de presos políticos; sin embargo, la incertidumbre ha estado a la orden del día, pues ha habido excarcelaciones que, aunque se anunciaron, no se han llevado a cabo, como la del opositor Juan Pablo Guanipa o Rafael Tudares, yerno del ganador de las elecciones de 2024, Edmundo González.

