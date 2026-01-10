“Deben abandonar el país de inmediato”: EE. UU. a sus ciudadanos en Venezuela

Integrantes de colectivos custodian las entradas de barriadas en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Departamento de Estado de Estados Unidos les sugirió a sus ciudadanos “abandonar Venezuela de inmediato” en medio de una inestable situación de seguridad.

Pese a la captura de Nicolás Maduro hace una semana y los esfuerzos para reabrir la embajada de Washington en Caracas, cerrada en 2019, el Departamento está alertando actualmente a sus ciudadanos para que, dado que se están reactivando los vuelos internacionales, aprovechen para salir del país, no sin antes tomar precauciones.

“Se ha informado de que grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”, advierte la entidad.

Venezuela: The security situation in Venezuela remains fluid. As international flights have resumed, U.S. citizens in Venezuela should leave the country immediately. Before departure, U.S. citizens should take precautions and be aware of their surroundings. There are reports of… pic.twitter.com/Dqvs7wrB00 — TravelGov (@TravelGov) January 10, 2026

El Departamento recomienda mantenerse en “alerta” y tomar precauciones en los viajes por carretera.

“Consulte las comunicaciones y los sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada”, añade.

En su comunicado, recuerda que Venezuela “tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”.

Los vuelos internacionales, vale la pena recordar, empezaron a ser suspendidos por parte de las aerolíneas que tenían rutas desde y hacia Venezuela luego de que la autoridad aeronáutica estadounidense, la FAA, emitiera una alerta de vuelo por el aumento de la actividad militar en la región.

Esto se enmarcó en el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, que, ahora sabemos, tenía entre sus objetivos la ofensiva militar contra Venezuela para llevar a la captura de Nicolás Maduro, hoy detenido en Nueva York.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com