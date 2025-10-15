Lo que se sabe sobre la posible reapertura de Rafah: ayuda masiva y presión para Hamás

Imagen del 12 de octubre donde camiones con ayuda humanitaria hacen fila antes de dirigirse hacia el cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza. Foto: EFE - STRINGER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Israel planea reabrir el miércoles el paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, para permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria al territorio palestino, como estipula el acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos tras dos años de guerra.

La radiotelevisión pública KAN informó que la reapertura era inminente, pese al retraso en la entrega por parte de Hamás de los restos mortales de los rehenes prevista que debía culminar el lunes.

La propuesta de cese el fuego daba al movimiento islamista palestino un plazo máximo de 72 horas desde la entrada en vigor de la tregua para devolver a todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos. A cambio, Israel excarceló el lunes a 1.968 palestinos presos.

Hamás liberó a tiempo a los 20 rehenes que seguían con vida, pero solo ha devuelto a Israel ocho de los 28 cadáveres previstos. Uno de ellos, además, no corresponde con el de ningún rehén, afirmó el ejército israelí.

“Hamás tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos”, advirtió el ejército.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afronta crecientes presiones internas para que se vincule la ayuda a Gaza al regreso de los restos de rehenes.

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, instó a cortar el suministro de ayuda a Gaza si Hamás no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio.

La ONU y destacadas ONG llevan tiempo reclamando que se abra el paso fronterizo de Rafah, el único de Gaza con el extranjero, ante la crisis humanitaria que asola la Franja.

Tras el inicio de la contienda, detonada tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el Estado hebreo impuso un bloqueo total al territorio, impidiendo la entrada de suministros clave.

El plan de los 20 puntos y el levantamiento del bloqueo israelí

A finales de agosto, Naciones Unidas declaró algunas zonas de Gaza en hambruna, una consideración que Israel rechaza.

Con el desbloqueo, “600 camiones con ayuda humanitaria serán enviados [el miércoles] a la Franja de Gaza por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y los países donantes”, indicó KAN en su sitio web sin citar fuentes.

La reanudación de la entrada de ayuda figura en el plan de 20 puntos de Trump para Gaza.

Otro punto es el desarme de Hamás, una exigencia rechazada por el grupo islamista, que gobierna Gaza desde 2007.

El movimiento refuerza actualmente su control sobre las ciudades en ruinas del territorio, con una campaña de represión en la que ejecuta a presuntos colaboradores.

Hamás publicó un video en su canal oficial en el que se ve la ejecución en la calle de ocho supuestos sospechosos con los ojos vendados y arrodillados. Las imágenes son aparentemente del lunes por la noche.

En las últimas horas también se registraron enfrentamientos armados entre diversas unidades de seguridad de Hamás y otros grupos palestinos armados, algunos de los cuales tendrían el respaldo de Israel.

“Nuestro mensaje es claro: no habrá lugar para los forajidos ni para aquellos que amenacen la seguridad de los ciudadanos”, declaró a la AFP una fuente de seguridad palestina en Gaza.

La policía armada del gobierno de Hamás reanudó las operaciones de patrullaje en las calles en el norte del territorio costero.

“Después de que terminara la guerra y la policía se desplegara por las calles, empezamos a sentirnos seguros”, dijo Abu Fadi Al-Banna, un habitante de 34 años en Deir al Balah, en el centro de Gaza.

Israel y Estados Unidos insisten en que Hamás no puede tener ningún papel en un futuro gobierno del enclave.

El plan de Trump establece que los miembros de Hamás que acepten “entregar sus armas” serán amnistiados.

“Si no se desarman, los desarmaremos nosotros”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca un día después de visitar Oriente Medio para celebrar el alto el fuego en Gaza. “Y será algo rápido y quizá violento”.

