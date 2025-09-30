Trump sigue presionando a Venezuela: perseguirá a los carteles de droga por tierra

“Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa”, declaró Donald Trump ante unos periodistas antes de dirigirse a una reunión con los altos mando militares estadounidenses. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que su país va a “vigilar” a partir de ahora el paso de droga vía terrestre, después de los ataques contra lanchas presuntamente de narcotraficantes en el Caribe.

“Venezuela ha sido muy peligrosa en lo que se refiere a drogas y a otras cosas. Vamos a ver lo que pasa”, declaró ante unos periodistas antes de dirigirse a una reunión inhabitual con toda la cúpula de las Fuerzas Armadas.

“Teníamos muchas drogas que entraban por el mar”, explicó el mandatario. Actualmente, “ya no hay lanchas, no hay lanchas de pescadores, no hay nada”, aseguró.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe han destruido al menos tres embarcaciones en sendos ataques que han dejado un saldo de al menos 14 muertos, supuestamente narcotraficantes. Luego, en una reunión con los altos mandos militares, el jefe del Ejecutivo mencionó que han sido cuatro ofensivas y que se cuentan 17 fallecidos.

Esos ataques representan una seria escalada con respecto a las tareas de decomiso de drogas y detenciones que acostumbraban a realizar barcos de la Guardia Costera estadounidense, con la colaboración de fuerzas de países de la región.

“Ahora vamos a vigilar a los carteles”, advirtió Trump. “Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra”, añadió el republicano.

Estados Unidos ha desplegado ocho destructores, con miles de marines a bordo, así como una decena de cazas F-35 en Puerto Rico, como parte de su operativo en el Caribe. Ese despliegue ha sido criticado por Caracas, que ha movilizado a su Ejército y a milicias populares ante cualquier eventualidad.

Desde hace unas semanas, los medios estadounidenses han hablado de la posibilidad de que Washington ataque a los carteles dentro de Venezuela. Eso, según las declaraciones de unas fuentes anónimas a NBC News, incluiría principalmente ataques con drones contra miembros y líderes de grupos del narcotráfico, así como ofensivas en laboratorios de drogas.

Entretanto, el lunes se supo que Nicolás Maduro suscribió, sin precisar una fecha, un decreto que le otorga poderes especiales para defender al país ante lo que llamó unas peligrosas amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en aguas cercanas a la nación suramericana.

