Tuto Quiroga, el eterno rival de Morales que promete liberalizar Bolivia

El candidato a la Presidencia de Bolivia por la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, saluda a simpatizantes este domingo, en la segunda vuelta electoral para escoger presidente y vicepresidente, en La paz (Bolivia). Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jorge Quiroga fue mandatario de Bolivia 12 meses por un azar, pero ahora este neoliberal y montañista aficionado está cerca de coronar su primera elección presidencial y, de paso, cobrar revancha de Evo Morales, su némesis político.

Exingeniero de la multinacional IBM formado en Estados Unidos, Quiroga se define como un defensor a ultranza de la democracia.

Tenía 41 años cuando, en 2001, asumió la jefatura de Estado como vicepresidente de Hugo Banzer, un exmilitar elegido en democracia que debió renunciar por un cáncer terminal.

Tuvieron que pasar 24 años y dos candidaturas fallidas (2005 y 2014) para que Quiroga esté tan cerca de volver a la presidencia.

Las encuestas lo dan como favorito para la segunda vuelta del domingo frente al aspirante de centroderecha Rodrigo Paz. Curiosamente, fue ministro del exmandatario Jaime Paz Zamora, padre de su rival.

Si gana el balotaje, asumirá la presidencia a los 65 años. Y lo hará como Jorge “Tuto” Quiroga, el apodo que incorporó legalmente a su documento de identidad.

Sus adversarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), que lideró Morales hasta hace poco, lo ven como un tecnócrata “progringo” y “racista”.

El candidato se define como un liberal que pondrá fin a 20 años de socialismo, y no solo en Bolivia. “Estoy enfrascado en la lucha por democracia en mi país, en Venezuela, en Cuba”, remarca.

Evo Morales: su némesis

De complexión delgada y cara de monaguillo, en sus propias palabras, Quiroga hace gala de su disciplina deportiva. Es una “adicción mental”, afirma.

Corre casi a diario y ha escalado tres de los picos nevados más altos de Bolivia, según las imágenes que comparte en redes sociales, donde es muy activo.

Orador articulado, también se ha destacado por su mordacidad. Se precia, además, de su agilidad mental con las matemáticas.

Quiroga ha atado su trayectoria a la de su mayor adversario. Ha sido el más férreo opositor de Evo Morales, desde cuando el líder indígena era diputado hasta que se convirtió en presidente (2006-2019).

Con el exmandatario —a quien promete poner preso en cumplimiento de una orden de aprehensión por un caso de presunta trata de personas— no guarda las formas: “SaCoDeFraCo”: “SAqueador, COcalero-Chap, DEpravado, FRAudulento y Cobarde”, le llama en sus redes sociales

Y al gobierno de Luis Arce lo ridiculizó llamándolo “gobierno debi-lucho”, en un juego de palabras con su apodo.

Quiroga exhibe como “medallas de condecoración” la prohibición para entrar a Cuba en 2018 y a Venezuela en 2024, aliados de Morales.

Temor por revanchismo en Bolivia

En la recta final de la campaña, Quiroga ha reconocido que duerme y come poco y recarga energía con chocolate.

Ramiro Cavero, jefe del equipo económico, dice a la AFP que el candidato “es una persona que trabaja mucho, viendo los resultados que se deben conseguir”, pero que sabe delegar.

Sin embargo, entre un sector indígena Quiroga es sinónimo de revancha y racismo. Con él, temen que Bolivia se fracturará.

“La extrema derecha para mí es el Tuto, porque más que todo discrimina a los collas”, como se llama a los aimaras, dice en una calle de La Paz Daniel López, un limpiabotas de 43 años.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com