Trump amenaza con cortar la ayuda a Colombia: ¿Qué programas están en riesgo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que dejaría de hacer pagos a gran escala y subsidios a Colombia. Foto: EFE - YOAN VALAT / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo un mensaje en su red social en el que calificó al presidente Gustavo Petro como “un narcotraficante ilegal” y lo acusó de fomentar “la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños” a lo largo de Colombia.

En la misma publicación, el exmandatario afirmó que su país ha entregado durante años “pagos y subsidios a gran escala” al país sudamericano, los cuales describió como “nada más que un robo de larga duración para Estados Unidos”.

Añadió que, a partir de este día (domingo 19 de octubre), su gobierno suspendería todos los pagos, subsidios o cualquier otra forma de ayuda a Colombia, al considerar que el país no ha cumplido con su papel en la lucha contra el narcotráfico.

En mayúsculas, escribió: “AS OF TODAY, THESE PAYMENTS, OR ANY OTHER FORM OF PAYMENT, OR SUBSIDIES, WILL NO LONGER BE MADE” (“Desde hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidios, ya no se harán, en español”).

De acuerdo con la revista Time, desde el año 2000 Colombia ha recibido, alrededor de 14 mil millones hasta 2025, de los cuales gran parte han sido destinados al tema de seguridad, policía y vigilancia antidrogas.

Este anuncio de Trump marca un punto de quiebre entre Bogotá y Washington, cuyas relaciones han estado marcadas por la tensión. La más reciente, la decisión de la administración republicana de descertificar a Colombia, en un hecho inédito en 30 años. A mediados de septiembre, Donald Trump incluyó al país en la lista de naciones que “no han cooperado de manera demostrable” en la lucha contra el narcotráfico.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que, pese a la descertificación de Colombia, la asistencia al país se mantenía gracias a una exención (“waiver”) contemplada en el artículo 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores (FRAA). Esta figura permite al presidente suspender las restricciones derivadas de la descertificación si determina que la ayuda es “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”.

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), el waiver evita la aplicación inmediata de sanciones, mantiene la cooperación no humanitaria por hasta 12 meses y somete la relación bilateral a mayor control, metas verificables y reportes periódicos. La presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture, explicó en ese momento, que se trata de “un resultado adverso, pero con salvaguardas, que no corta totalmente la cooperación”.

En ese momento, el Departamento de Estado concedió una exención (“waiver”) para mantener temporalmente ciertos programas de asistencia por razones de seguridad nacional, la decisión representó un golpe político y diplomático significativo para el gobierno de Gustavo Petro.

Medios estadounidenses reportaban que esa decisión implicaba que Colombia podría perder acceso a ayudas económicas, cooperación militar y respaldo en organismos multilaterales. También afecta la confianza de inversionistas y la relación bilateral en temas sensibles como extradiciones, inteligencia y desarrollo rural.

¿Qué ayudas pierde Colombia?

Si la suspensión de la ayuda se materializa, como advirtió Trump, no solo limitaría recursos directos, sino que debilitaría la cooperación estratégica construida por más de dos décadas bajo el Plan Colombia y sus sucesores.

De acuerdo con la agencia AP y la revista Time, el país podría verse afectado en varios frentes clave de cooperación bilateral.

Asistencia económica y de desarrollo Estados Unidos aporta cada año entre 400 y 500 millones de dólares en programas de desarrollo rural, sustitución de cultivos ilícitos, fortalecimiento institucional y apoyo a comunidades afectadas por el conflicto. Esa ayuda se canaliza a través de proyectos de cooperación técnica con ministerios y alcaldías. Si se detienen los pagos, decenas de programas locales quedarían desfinanciados, afectando zonas priorizadas por la Paz Total y por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Lucha antidrogas

Parte importante de la asistencia de EE. UU. financia operaciones de interdicción, entrenamiento militar y equipamiento de la Policía Antinarcóticos. Sin esos fondos, Colombia perdería apoyo logístico, inteligencia compartida, y recursos para erradicación manual o control de rutas marítimas y aéreas. También podrían restringirse programas de intercambio de información sobre crimen organizado y lavado de activos.

Cooperación judicial y derechos humanos

Varios proyectos de fortalecimiento judicial, combate a la corrupción y protección a líderes sociales dependen de fondos estadounidenses. La suspensión podría afectar programas con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, además de organismos internacionales asociados.

Consecuencias financieras y diplomáticas

Una suspensión formal enviaría una señal negativa a organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, FMI), encareciendo el crédito y reduciendo la confianza inversionista. En el plano político, debilitaría la interlocución bilateral, afectando mecanismos de cooperación en migración, medioambiente y transición energética.

