Un agente de ICE mató a un mexicano en medio de la persecución de Trump contra los migrantes

Imagen de referencia: un hombre sostiene un cartel durante una protesta en rechazo a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas (Estados Unidos). Foto: EFE - Carlos Ramírez

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Un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos le disparó a un mexicano en Houston (Texas). El hombre falleció luego de ser trasladado a un hospital por las heridas.

El hecho, registrado en la mañana de este martes, ocurrió después de que el migrante, identificado como Lorenzo Salgado Araújo, intentara atropellar al uniformado, según detalló el director de la agencia, citado por The New York Times. Ahora bien, no se aportaron pruebas inmediatas sobre ello.

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ICE describió al hombre de nacionalidad mexicana como un inmigrante indocumentado, quien intentó evadir el arresto durante una “operación de control selectiva”. Su director interino, David Venturella, dijo que sus hombres detuvieron a un vehículo alrededor de las 6:50 a. m. e intentaron arrestar al conductor. Él no especificó el motivo de la búsqueda del mexicano.

La versión de lo sucedido por parte del Gobierno es que el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su carro y desobedeció varias “órdenes verbales”. Salgado, según el relato oficial, utilizó su vehículo “como un arma” e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en “defensa propia”.

Ronaldo Salgado, quien se identificó como el hijo del migrante asesinado, declaró ante la cadena de televisión en español Telemundo Houston que su papá fue baleado mientras buscaba trabajadores para contratar en la zona.

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En una conferencia de prensa tras el incidente, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos exigió una investigación integral del incidente y del uso de la fuerza letal. De momento, el FBI está al frente de la indagación.

Lo sucedido este martes se enmarca en un contexto complejo de las acciones empleadas desde ICE. De hecho, al menos seis personas han muerto a manos de agentes de inmigración en el país norteamericano, incluyendo a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretty y Renée Goodman, durante un megaoperativo realizado en Minnesota en enero.

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