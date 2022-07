Un año después, así van las pesquisas por el asesinato del presidente de Haití

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha sido señalado como uno de los principales sospechosos en el magnicidio. Foto: Johnson Sabin

Tras un año del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo único claro es que el asesinato sigue en la impunidad; con las investigaciones estancadas el panorama no es para nada prometedor. A continuación, algunas claves de las pesquisas y procesos que se han abierto tras el hecho por el cual han sido arrestados más de 40 sospechosos, entre ellos 19 colombianos y el jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional, Dimitri Hérard.

Primero, vale la pena recordar que la investigación de lo ocurrido ha sido asumida tanto por la justicia haitiana, como por Estados Unidos, debido a que se investiga si el plan para asesinar al presidente fue orquestado en el estado de Florida y por parte de ciudadanos haitianoestadounidenses.

En Haití

Por el lado de Haití, cinco jueces han tomado el caso, de los cuales cuatro renunciaron o fueron despedidos. Además, vale la pena recordar que Ariel Henry, primer ministro (designado por Moïse antes de morir), es uno de los principales sospechosos. Henry removió en septiembre pasado a su ministro de justicia y a un fiscal luego de que este último pidiera vincular al primer ministro con el asesinato.

Sugerimos: Los nexos que tendría el primer ministro de Haití con el asesinato de Moïse

Ese mes se conoció que Henry habló dos veces con Félix Badio, exdirector de la Unidad Anticorrupción y uno de los presuntos sospechosos de haber participado en el magnicidio, antes y después del asesinato aquel 7 de julio. Badio está prófugo y Henry, por supuesto, niega cualquier participación.

En Puerto Príncipe, capital del país, 18 colombianos se encuentran presos por su presunta participación en el crimen, sin que hasta el momento hayan sido llevados ante un juez. Sus familias llevan 12 meses denunciado el trato inhumano que reciben en la cárcel.

Más sobre esto: Torturados y sin defensa: así viven colombianos señalados de magnicidio en Haití

Por otro lado, justo este jueves el Gobierno de Haití anunció que apelará la decisión de un tribunal turco de liberar al empresario haitiano Samir Handal, acusado por las autoridades por su supuesta implicación en el asesinato del presidente. Como recuerda The New Yorker, Handal “había pasado tiempo con Christian Emmanuel Sanon, el pastor y médico a quien la policía haitiana describió como el autor intelectual de la operación”.

En Estados Unidos

El colombiano número 19 es Mario Antonio Palacios, un soldado retirado que había escapado a Jamaica en octubre de 2021. De camino a Colombia, fue extraditado a Estados Unidos desde Panamá en enero de este año para responder ante la justicia del país norteamericano, que lo requería.

Palacios fue imputado por supuestamente haber participado del complot para “secuestrar o asesinar” a Moïse. Se espera que el juicio en su contra se inicie en las próximas semanas en Miami. Como reportó este diario, la defensa presentaría evidencia de que él y otros colombianos fueron “peones” en una trama en la que han caído apenas dos de los que serían los verdaderos responsables: el exsenador haitiano John Joel Joseph y el empresario y narco Rodolphe Jaar, ambos también en custodia estadounidense.

En el caso de Palacios, el Departamento de Justicia sorprendió al solicitar a la corte de Miami que designe a un “oficial de seguridad de información clasificada” con el fin de que el testimonio del imputado no se haga público porque “tiene un vínculo no revelado con las agencias de inteligencia estadounidenses”, explica The New York Times, que recordó que en mayo pasado el comité judicial del Senado de Estados Unidos le llamó la atención a la DEA por no haber respondido a las preguntas hechas por su papel en Haití.

Llamados

Este jueves, a propósito del aniversario, la misión de la ONU en Haití consideró “urgente” que se pongan a disposición de la Justicia haitiana los medios necesarios para avanzar en la investigación y que los responsables del asesinato sean llevados ante la Justicia.

Más sobre esto: La investigación por el magnicidio de Jovenel Moïse en Haití está estancada: ONU

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.