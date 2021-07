Desde hace once días, según sus asesores, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sufre una crisis de hipo; este miércoles tuvo que ser llevado al hospital.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo que ser ingresado en la mañana de este miércoles en el Hospital de las Fuerzas Armadas por un ataque de hipo y dolores abdominales y deberá estar incapacitado durante 48 horas, no necesariamente hospitalizado, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, la Presidencia indicó que “por orientación de su equipo médico” el mandatario pasará este miércoles por exámenes para investigar el hipo que le viene afectando desde hace ya casi una semana y “quedará por observación entre 24 y 48 horas, no necesariamente dentro del hospital”.

”Él está animado y pasa bien”, concluyó la nota, sin más detalles, mientras que la agenda oficial que debería cumplir este día e incluía una reunión con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, entre otras actividades, fue cancelada.

De acuerdo con el periódico Folha de Sao Paulo, el presidente ya presentaba molestias desde hacía once días, cuando comenzó el ataque de hipo; sin embargo, la situación arreció este martes en la noche cuando presentó debilidad.

Investigación al presidente

El mandatario se reuniría este martes con el Jefe del Legislativo, pero toda su agenda fue cancelada. La comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil remitió una carta al presidente Jair Bolsonaro, en la cual demanda una explicación sobre sospechas de corrupción en la compra de vacunas.

No obstante, minutos después del anuncio de la carta, Bolsonaro aseveró en su programa semanal transmitido en vivo por las redes sociales que “se caga en ese pedido”, porque no le va a responder a “ese tipo de gente” (los senadores de la comisión) “que no están interesados en conocer la verdad”.

”No voy a responder nada. Es una comisión que dispensa comentarios. Duerman ahí esperando mi respuesta. Los ignoré a ustedes y no va a haber respuesta. ¿Qué produjo de bueno esa comisión para Brasil y reducir el número de muertes?”, cuestionó Bolsonaro.

La consulta se refiere a las dudas suscitadas en la investigación sobre las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, de la farmacéutica india Bharat Biotech, una operación en la que se sospecha que hubo las más diversas irregularidades.

Además, el diputado oficialista Luis Miranda dijo ante ese grupo parlamentario que en su momento informó “personalmente” a Bolsonaro sobre esos asuntos y que el mandatario admitió que era “grave”, pero que le confesó que era un “rollo” del legislador Ricardo Barros, jefe del grupo oficialista en la Cámara baja.

Esas revelaciones llevaron a la Fiscalía General a iniciar una investigación, avalada por la Corte Suprema, a fin de determinar si Bolsonaro supo efectivamente de esas tratativas sospechosas y si ignoró los avisos y dejó avanzar el negocio, o si hizo algo a fin de impedirlo, pues de otro modo podría haber incurrido en delitos.