Un magnate se retira: Rupert Murdoch deja la presidencia de Fox News

El magnate Rupert Murdoch ha anunciado este jueves que se retira como presidente del conglomerado mediático Fox y de News Corporation, dejando las riendas del negocio a su hijo Lachlan. El australiano nacionalizado estadounidense, de 92 años, dejará su cargo en noviembre próximo, cuando ambas firmas celebren su junta general de accionistas. Foto: EFE - DAN HIMBRECHTS

El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, de 92 años, dejará la presidencia de Fox Corporation, empresa matriz del canal favorito de los conservadores estadounidenses Fox News, y de News Corp, y pasará el puesto a su hijo Lachlan, anunciaron ambas empresas en un comunicado el jueves.

Esta retirada se hará efectiva en la próxima junta general de accionistas de las dos firmas a mediados de noviembre. Rupert Murdoch se convertirá entonces en presidente “emérito”.

“En nombre de las juntas directivas de FOX y News Corp, los equipos directivos y todos los accionistas que se han beneficiado de su arduo trabajo, felicito a mi padre por su notable carrera de 70 años”, dijo a la prensa Lachlan Murdoch, de 52 años, en el comunicado, en el que reconoció su “espíritu pionero, su determinación inquebrantable”, su “legado duradero” y agregó que cuenta con sus “valiosos consejos”.

Un imperio achicado

Ya presidente de Fox Corporation, Lachlan Murdoch se posicionaba como el favorito para suceder a su padre, entre sus hermanos y hermanas. Tomará las riendas de un imperio achicado, tras la compra por parte de Disney en 2017 del grupo de entretenimiento 21st Century Fox y su amplio catálogo de películas, a un valor de 66.000 millones de dólares. Entonces, Fox Corporation se volvió a centrar en los deportes y la información.

El jefe del imperio Fox, cuyo canal de noticias de 24 horas Fox News es fundamental para los conservadores, se retira en un momento clave, cuando se acercan las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en las que Donald Trump es el favorito de las primarias republicanas.

Hace cinco meses, Fox News tuvo que pagar la suma de 787,5 millones de dólares al fabricante de máquinas de voto electrónico Dominion Voting Systems para evitar una demanda por difamación después de las elecciones presidenciales de 2020.

En el proceso, uno de sus presentadores estrella, Tucker Carlson, abandonó el canal, que desde entonces ha perdido audiencia.

Tabloide

El jefe de periódicos más poderoso y conocido del mundo, que comenzó con un simple diario en Adelaida, su Australia natal, a principios de la década de 1950, construyó un imperio internacional. Sus diarios y canales de televisión tuvieron una influencia considerable en Reino Unido y Estados Unidos.

Fox News, creada en 1996 para competir con CNN, fue percibida jugando un papel central en el ascenso político de Trump, aunque los medios del grupo Murdoch (New York Post, The Wall Street Journal) no siempre han perdonado al multimillonario republicano.

Al reinventar el estilo “tabloide”, mezclando noticias sensacionalistas, escándalos, deportes y sexo, Murdoch gozó del éxito pero también tuvo que enfrentar una serie de polémicas.

Por ejemplo, los métodos utilizados por el periódico británico sensacionalista News of the World provocaron un sonado escándalo en 2011. Los empleados piratearon los teléfonos de decenas de personas, incluidos miembros de la familia real, para recopilar en secreto información jugosa, desafiando a la ley. Debido a este escándalo y tras 168 años de existencia, el semanario cerró sus puertas.

