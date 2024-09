Un tiroteo en Birmingham, Alabama (EE. UU.), dejó 4 muertos y al menos 18 heridos

Imagen de referencia: la Policía inspecciona un lugar en el que hubo reportes de un tiroteo en Estados Undios. Foto: AFP - FREDERIC J. BROWN

Un tiroteo registrado a última hora del sábado en Birmingham, Alabama, en Estados Unidos, mató a cuatro personas y dejó lesionadas al menos a otras 18. Las autoridades están buscando a los responsables de abrir fuego en un club nocturno de la ciudad. Entretanto, según la Policía, cuatro de las víctimas heridas sufren lesiones que ponen en peligro su vida.

Según la investigación preliminar, “varios sospechosos dispararon contra un grupo numeroso de personas que se encontraban fuera, en una zona pública”, explicó Truman Fitzgerald, portavoz de la Policía local, a The Associated Press. Los hechos ocurrieron en la zona de Five Points, que está llena de restaurantes y bares. Las autoridades reportaron que varias víctimas de la matanza quedaron atrapadas en el fuego cruzado y ofrecieron una recompensa por información que conduzca al arresto de los involucrados.

De hecho, el jefe de la Policía de Birmingham, Scott Thurmond, dijo en una conferencia de prensa el domingo por la mañana que varias personas se acercaron al club nocturno en un vehículo, abrieron fuego y luego huyeron del lugar. Se piensa que los tiradores tenían como objetivo a una de las víctimas fallecidas. “Creemos que hubo un asesinato, por así decirlo, contra esa persona en particular, en cuanto a que había alguien dispuesto a pagar dinero para que esa persona fuera asesinada”, agregó el funcionario.

Al llegar al lugar, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres y una mujer tirados en un andén con heridas de bala, quienes fueron declarados muertos allí. Otro hombre, víctima también de un disparo, murió en un hospital. Según la Policía, se encontraron más de 100 casquillos de bala en la zona. El suceso eleva a 403 el número de tiroteos masivos registrados en lo que va del año en Estados Unidos, según el recuento de Gun Violence Archive.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com