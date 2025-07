Una niña cayó al mar desde un crucero de Disney y su papá saltó a salvarla: video

El incidente ocurrió cuando el crucero regresaba a Fort Lauderdale (Florida) de las Bahamas, que incluyó una parada en Lookout Cay, la isla privada de Disney, en Lighthouse Point. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Un incidente se presentó a bordo de un crucero de Disney después de un trayecto por las Bahamas. Una niña cayó por la borda y su papá saltó al mar para rescatarla. El hecho ocurrió cuando el barco estaba de regreso a Fort Lauderdale (Florida), después de cuatro noches en el país caribeño.

Las causas de lo sucedido siguen bajo investigación, pero se conoció que ambas personas estuvieron en el agua por cerca de 20 minutos antes de ser rescatadas. Según testigos, la niña pareció caerse cuando su padre le tomó una foto apoyada en una baranda.

Rescate de📹 en el océano tras niña caer desde #crucero #disney el heroico padre se lanzó sin pensarlo dos veces y luego la tripulación del Disney Dream hicieron excelente labor. Todos llegaron vivos al barco🌟🙏👏🏻 Fotos y videos cortesía -JIMNI38 pic.twitter.com/nzxqWOIbPk — Rose Mary Santana (@rosemarysantan2) June 30, 2025

“El capitán redujo la velocidad del barco y lo hizo dar vuelta, y luego desplegaron un barco auxiliar con gente a bordo para salvarlos. Vimos cómo rescataban al padre y a la hija”, añadió a CBS News la pasajera Laura Amador: “El capitán redujo la velocidad y dio la vuelta. Luego desplegaron un barco auxiliar con gente a bordo para salvarlos, y vimos cómo rescataban al padre y a la hija”.

En las redes sociales también se publicaron varios testimonios. En Facebook, por ejemplo, Kevin Furuta escribió: “Una niña cayó por la borda desde la cuarta cubierta y su padre se tiró tras ella. Justo después, escuchamos por el altavoz el mensaje de alerta de babor. ¡Por suerte, el equipo de rescate llegó de inmediato y ambos se salvaron!”.

A través de un comunicado, Disney confirmó que los dos pasajeros fueron puestos a salvo, pero ofreció pocos detalles sobre lo ocurrido. Un portavoz del Disney Cruise Line agregó: “La tripulación a bordo del Disney Dream rescató rápidamente a dos pasajeros del agua”.

Según un informe de 2022 de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), se producen aproximadamente entre 20 y 25 incidentes de caídas al agua al año. Con más de 25 millones de pasajeros navegando anualmente, esto se traduce en aproximadamente un incidente por cada millón de cruceristas, según el sitio web de viajes Boarding Area.

La publicación analiza un conjunto de datos que abarca el período 2009 a 2019. Descubrieron que de 212 personas que cayeron por la borda, solo 48 fueron rescatadas, lo que sugiere una tasa de supervivencia de entre el 17 % y el 25 %.

