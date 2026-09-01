Apuñalamiento en Times Square: víctima era vicepresidenta de Bank of America

La Policía de Nueva York llegó al sitio en Times Square donde una mujer llevó a cabo un ataque con cuchillo. Foto: AFP - ANGELA WEISS

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Erin Piacenti, vicepresidenta en la unidad de selección de negocios y conflictos de Bank of America (como se lee en su descripción de LinkedIn), fue asesinada en el apuñalamiento ocurrido en Times Square, en Nueva York, el lunes. Ella, que tenía 32 años, sufrió heridas de arma blanca en el incidente y luego fue declarada muerta.

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“Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega”, expresó en un comunicado enviado a Reuters el banco estadounidense: “Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, agregó que los ataques parecían aleatorios y sin provocación, luego de que una persona identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, apuñalara a dos personas, entre ellas a Piacenti, en esa concurrida zona de la Gran Manzana. La atacante fue abatida por la Policía.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el lunes en una rueda de prensa que una mujer que portaba varios cuchillos apuñaló a dos personas en Times Square antes de que la Policía utilizara una pistola Taser y disparara sus armas. De acuerdo con las autoridades, la investigación continúa.

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