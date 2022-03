“Vamos por él”, el final del discurso de Biden que desconcierta a EE. UU.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, dio su discurso del Estado de la Unión anoche; lanzó duras palabras contra Vladimir Putin. Foto: SAUL LOEB / POOL

En su primer discurso del Estado de la Unión, el líder demócrata arremetió con fuerza contra el mandatario ruso, Vladimir Putin, por su salvaje invasión a Ucrania. Según Biden, el ruso se equivocó al subestimar la respuesta de Occidente ante su agresión, con una serie de sanciones sin precedentes contra Moscú que, sin embargo, no han frenado el avance ruso en Ucrania.

“Un dictador ruso, que invade un país extranjero, tiene costos en todo el mundo”, dijo Biden ante los congresistas, asegurando que Putin “está más aislado del mundo que nunca” y amenazando a los oligarcas rusos con apoderarse de “sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados”.

“A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección: cuando los dictadores no pagan el precio de su agresión, provocan más caos”, soltó refiriéndose al mandatario ruso. Biden concluyó, tras lanzar una serie de ataques contra Putin, que “las democracias han estado a la altura” y anunció que EE. UU. se suma a la prohibición de vuelos rusos sobre su territorio. No anunció ninguna ayuda militar para Ucrania, como ha sostenido desde hace tiempo.

Otros temas

En la segunda parte de su discurso repitió su agenda: habló de la economía, el Estado del Bienestar, la lucha contra los esfuerzos de la oposición para restringir el voto en las elecciones, y la reducción del precio de los medicamentos. Esfuerzos que, un sector republicano del Congreso, no están dispuestos a apoyar.

Biden también dijo que “el covid-19 ya no debería controlar nuestras vidas”, cuando el uso de una mascarilla ahora es opcional en “la mayoría” de partes del país.

“Seguiremos luchando contra este virus como lo hacemos con otras enfermedades”, prometió, pero advirtió sobre la posibilidad de que la enfermedad mute y por eso llamó a “estar en guardia”.

¿Vamos por él ?, la frase de Biden

El debate hoy en el país es la frase con que Biden cerró su discurso. “Vamos por él” Analistas se preguntan a quién se refería, cuando acabó con esta frase fuera del guion. En vez de pronunciar el tradicional “Que Dios proteja a nuestros militares”, Biden proclamó un Go get him.

Los invitados al Congreso aplaudieron con formalidad. No obstante, segundos después, el desconcierto se desbordó. ¿A quién se refería? ¿Al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien criticó duramente durante el discurso? ¿Al virus de la covid-19? ¿A los rusos, en general? ¿Fue uno de los habituales lapsus de Biden?

La Casa Blanca envía a los periodistas el texto íntegro y revisado del discurso que pronuncian los mandatarios en tan solemne evento. Todo el mundo volvió al documento oficial para confirmar sus palabras, y en efecto, ni rastro del misterioso final de Biden.

Aunque en ocasiones los mandatarios se salen ligeramente de lo previsto, lo suelen hacen para remarcar un argumento, no para provocar la perplejidad entre los espectadores.

Consecuencia: las redes sociales en llamas y la frase incógnita convertida de inmediato en viral, con comentarios para todos los gustos. Algunos reconocían que serían incapaces de conciliar el sueño sin conocer la respuesta, otros bromeaban con que la frase era una metáfora del primer año de Biden en la Casa Blanca.

Otra improvisación de Biden

fue la única improvisación de Biden, quien también se salió del guion para mofarse, esta vez con precisión, de la defensa a ultranza del derecho a portar armas automáticas de los republicanos.”¿Creen que los ciervos llevan chalecos antibalas?”, señaló el mandatario con una media sonrisa.

Lo que sí que fue un gazapo fue cuando mencionó “el pueblo iraní”, cuando quería aludir al “pueblo ucraniano”. ”Putin puede rodear Kiev con tanques, pero nunca ganará los corazones y las almas del pueblo iraní”, advirtió Biden

El presidente no fue el único protagonista de las anécdotas de la noche. A lo largo del discurso pudo verse al senador demócrata Chuck Schumer levantándose a destiempo y aplaudiendo en soledad en medio de los abucheos de la oposición republicana y a la jueza conservadora del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett respondiendo con forzado hieratismo a la defensa del derecho del aborto de Biden.

También se escucharon gritos, aunque minoritarios, a favor del muro fronterizo del expresidente Donald Trump (2017-2021); y una inusual autocrítica al capitalismo desde el seno de la gran economía capitalista mundial.”Soy un capitalista, pero el capitalismo sin competencia no es capitalismo. Es explotación”, dijo Biden.Sin embargo, todo eso quedó en segundo plano.