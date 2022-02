Guía visual: el resumen y las causas del conflicto entre Rusia y Ucrania con mapas

Una madre y su hijo son vistos en el cruce fronterizo peatonal de Medyka (Polonia), huyendo del conflicto en Ucrania. Foto: Agencia AFP

Este lunes, el mundo despertó expectante frente a la posibilidad de diálogo entre Ucrania y Rusia en Minsk, la capital de Bielorrusia. La jornada concluyó con un acuerdo para una segunda ronda de negociaciones. En el frente de combate, los bombardeos y las bajas tanto ucranianas como rusas continúan, mientras siguen los desplazamientos forzosos. ¿Cómo llegamos a esta crisis?

No podemos comenzar sin un poco de contexto: Ucrania era una de las repúblicas que integraban la Unión Soviética. En 1991, la población decide celebrar un referéndum de independencia para abandonar la URSS. El resultado fue aplastante: el 92,30 % de los ucranianos vota por apoyar la declaración de independencia.

¿Dónde queda y cuáles son los límites de Ucrania?

Así nació un nuevo Estado soberano ubicado en Europa del este, que limita con Rusia, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Hungría.

El mapa es revelador. Nos muestra que la mayoría de ucranianos quería dejar la Unión Soviética, pero también nos indica que en el este del país la independencia no era tan apoyada como en las zonas con más influencia occidental. ¿Por qué la diferencia?

La historia ucraniana está marcada por las invasiones. Las regiones del este fueron las más asediadas por los rusos, quienes discriminaron a los que hablaban ucraniano e impusieron su propia cultura a la fuerza. Tras siglos de migración rusa e influencia de Moscú en estas regiones, como Donetsk y Lugansk, es apenas lógico que estas existan zonas que se sientan más rusas que ucranianas. Esto podemos verlo en el porcentaje de rusoparlantes que hay en el país. De nuevo, la diferencia es muy marcada.

¿Qué idioma hablan en Ucrania?

Las diferencias culturales, históricas, lingüísticas y políticas han dejado un país dividido. Esto ha quedado demostrado en las últimas elecciones presidenciales en el país. Sin embargo, estos mapas también nos dicen algo: cada vez había más regiones con mayor sentimiento europeísta. Los candidatos cercanos a Occidente ganaron más apoyo con el paso de los años.

Si bien el gobierno ucraniano mantuvo buenas relaciones con la Federación Rusa, la más grande de las repúblicas de la URSS, poco a poco comenzó a mostrar una actitud más europeísta.

Las intenciones de Kiev desde su independencia han sido estrechar lazos con la Unión Europea, a nivel económico, y con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a nivel militar. Ninguna de esas integraciones es atractiva para el presidente ruso, Vladímir Putin.

El coqueteo de Kiev con Bruselas y la OTAN es el epicentro de la crisis actual: Putin no quiere que Ucrania se una ni a la Unión Europea ni a la OTAN, pues ve estas integraciones como una “amenaza” para su país.

Por un lado, si Ucrania integra la UE podría verse un aumento de las actitudes occidentales en la población. Esto no es del agrado de Putin. Si el modelo económico y los cambios sociales son positivos para los ucranianos, puede que los rusos comiencen a querer un sistema similar. El Kremlin se vería más cuestionado, especialmente en materia de defensa de los derechos humanos. Después de todo, Ucrania es una pieza fundamental de la historia rusa. Putin no quiere perder el control sobre sus vecinos para no tener problemas en casa.

¿Quiénes son los países miembros de la Unión Europea?

Ucrania había llegado a un acuerdo de asociación con la Unión Europa en 2012, pero dicho acuerdo se cayó tras las presiones de Putin al entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovich.

La población protestó fuertemente entre 2013 y 2014 para que se firmara el acuerdo con Bruselas, pero había regiones en el este del país, que se sienten más rusas que ucranianas por su historia y cultura, que se oponían a la firma.

Dichas regiones, Donetsk y Lugansk, declararon su independencia de Ucrania, y Rusia, en secreto, apoyó su iniciativa.

¿Por qué Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN?

Por el otro lado, también está el asunto con la OTAN. Esta alianza comenzó a acercarse a Ucrania prácticamente desde su independencia. En 2008, Kiev aplicó oficialmente a una membresía. El proceso se ha debatido durante la última década.

En 2021, el proceso de integración de Ucrania a la OTAN parecía intensificarse. Eso enfureció a Putin, quien rechaza de lleno la integración. El mandatario ruso reclama que la OTAN, una alianza de carácter militar entre las potencias occidentales, había prometido no expandirse más hacia el este en la década de 1990, pero esto no ha ocurrido. La OTAN se ha expandido cada vez más, tocando territorios de influencia soviética. Ucrania es la última frontera entre la alianza y Rusia.

Esto se traduce en que, si Ucrania integrara la OTAN, Kiev tendría compromisos en materia de defensa con los aliados occidentales: hay un compromiso de defensa mutua que preocupa particularmente a Rusia. Si un miembro es atacado, todos los demás deberán responder. Por esto, Ucrania ya no sería un Estado inferior a Rusia en materia militar, pues pasaría a estar respaldado por las potencias encabezadas por Estados Unidos.

Aunque los miembros de la OTAN dicen que este es un mecanismo de defensa para evitar guerras, Rusia desconfía de sus palabras, y asegura que su integridad se ve amenazada con tantas expansiones.

Para diciembre de 2021, con el objetivo de mostrar su inconformidad y exigir que sus demandas fueran escuchadas, el presidente ruso decidió posicionar tropas en varios puntos fronterizos con Ucrania. Estaba enviando un mensaje: o Ucrania abandona sus intenciones de unirse a la OTAN o iniciaré acciones militares contra ese país. Así comenzaron los rumores de una invasión.

Ahora, con esto entendido, podemos dar paso a lo que ocurrió en la última semana. Sí, sabemos que no se puede resumir un conflicto tan completo en unos párrafos, pero esta información es, tal vez, la que más debemos tener clara sobre la situación. Si desean profundizar en la historia de este conflicto, pueden ver este video:

El 21 de febrero de 2022, Vladímir Putin decidió reconocer la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk argumentando que las comunidades asentadas allí, de habla prorrusa y que se identifican más con Moscú que con Kiev, se encuentran en peligro de un supuesto “genocidio” perpetrado por el gobierno ucraniano.

Estas dos regiones, como vimos en los primeros mapas, están pobladas por ciudadanos que se sienten más rusos que ucranianos. En 2014, tras las manifestaciones del Euromaidán contra el presidente Yanukóvich, Donetsk y Lugansk declaran su independencia. Ningún país había reconocido la decisión hasta ahora.

Dos días después de haber tomado esa decisión, Putin lanzó una “acción militar especial” en el Donbás (Donetsk y Lugansk) para “defender la paz” de estas regiones. Fue un eufemismo: esta era una invasión.

Las operaciones militares de Rusia no se limitaron a Donetsk y Lugansk. Los bombardeos se extendieron a diferentes ciudades de Ucrania, incluso en la capital Kiev. Así visualizamos esas primeras dramáticas horas de bombardeos.

No fueron solo bombardeos: las tropas rusas comenzaron a ingresar a Ucrania por el este, por el sur, por el norte y por el oeste. El país estaba rodeado. Putin aseguraba que Ucrania era una amenaza para Moscú, pero, ¿lo es?

Ante la amenaza, Ucrania decidió cerrar su espacio aéreo. Los países vecinos con una historia soviética también comenzaron a temer por posibles acciones de Putin y siguieron los pasos de Kiev.

Por ahora, el conflicto deja cerca de cientos de miles de desplazados. Según la ONU, 368.000 personas huyeron de sus hogares en Ucrania y buscaron refugio en el extranjero tras la invasión rusa. Miles han llegado a países como Hungría, Polonia y Rumania para salvaguardar sus vidas y a sus familias.

¿Quién es quién en la crisis entre Ucrania y Rusia?

