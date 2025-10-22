Venapp: advierten sobre riesgos de “persecución digital” en Venezuela

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Preocupación entre defensores de derechos humanos ha causado la propuesta del presidente Nicolás Maduro de agregar funciones a la plataforma digital estatal VenApp, lo que podría facilitar la vigilancia y persecución digital de quienes expresan opiniones contrarias al régimen.

“El sistema VenApp debe proceder junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana […] a crear una aplicación en el sistema [...] para que el pueblo, de manera segura, esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye para seguir ganando la paz, la tranquilidad”, dijo Maduro en medio de la inauguración de la Sala de Autogobierno.

Previamente, en 2024 (después de las elecciones presidenciales venezolanas), la aplicación fue “utilizada por organismos del Estado como un mecanismo de control social y hostigamiento, permitiendo rastrear denuncias y comentarios críticos contra el gobierno”, según la ONG Un Mundo Sin Mordaza.

De hecho, en ese entonces, cuando el régimen anunció su reelección sin mostrar las actas electorales, VenApp añadió una sección, llamada “guarimba fascista”, para que se pudiera denunciar a las personas que participaran en protestas contra el régimen. El nombre de la categoría se debía a que opositores en Venezuela son calificados de “fascistas” por los simpatizantes del oficialismo.

Solo entre el 30 de julio y el 1.° de agosto de 2024, se reportaron más de 1.500 videos y miles de menciones para denunciar ciudadanos, según el informe “Terror en redes: VenApp, la aplicación que evolucionó para reprimir”, de ProBox, DFRLab y DDIA.

Por lo anterios, la nueva declaración implica que Maduro pueda “institucionalizar un sistema de vigilancia masiva“, y esto, según la ONG, va en contra de los ”estándares internacionales de derechos humanos [como el Pacto Internacional de Derechos Civiles o la Convención Americana sobre Derechos Humanos] ”.

La excusa que Maduro enmarcó en “defensa de la paz” es, según la ONG, una fachada para criminalizar a la disidencia.

“Estas medidas no buscan preservar la paz, sino perfeccionar la represión mediante medios digitales, incentivando la autocensura y el miedo colectivo“, resaltó Un Mundo Sin Mordaza.

Cabe destacar que inicialmente la aplicación era una herramienta para reportar fallas de servicios públicos.

