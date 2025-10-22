Israel no es “Estado cliente” de EE. UU.: J. D. Vance y Netanyahu tras reunión

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebran este miércoles una reunión en Jerusalén para supervisar la implementación del acuerdo del alto al fuego en la Franja de Gaza. Foto: EFE - Gobierno de Israel

Este miércoles, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien se encuentra de visita en Israel, y el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, ofrecieron declaraciones sobre su relación como “socios”. Ambos expresaron su expectativa por el regreso de todos los rehenes de Hamás que han fallecido, destacaron su compromiso con la paz y señalaron la existencia de retos para la seguridad en el contexto del acuerdo de alto al fuego firmado el 10 de octubre entre Hamás e Israel (impulsado por la administración del presidente Donald Trump).

Antes de su encuentro se dijo que Vance conversaría con Netanyahu sobre “dos cosas (...), los desafíos de seguridad que enfrentamos y las oportunidades diplomáticas que se presentan”, según el líder israelí.

Hasta ahora, las declaraciones públicas se han enmarcado en el agradecimiento por el apoyo que ha brindado EE. UU. a Israel y aseguraron que hay buena disposición para seguir con el acuerdo.

En medio de los agradecimientos, Netanyahu elogió la “alianza y asociación incomparables con Estados Unidos”, según el medio The Times of Israel.

“Eso está creando oportunidades no solo para la seguridad, sino también para la expansión de la paz, en la que estamos trabajando con gran ahínco”, dijo el primer ministro.

Además, también resaltó a Vance que estaba “impresionado” con su incisividad y solidaridad hacia su “causa común”.

En medio de los elogios, Vance dijo: “Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás, reconstruir Gaza, mejorar la vida de los gazatíes, pero también garantizar que Hamás deje de ser una amenaza para nuestros aliados en Israel”, según Times of Israel.

El vicepresidente también dijo que en medio de su reunión hablaron sobre “quién gobernará Gaza, quién garantizará la seguridad y que hubo algunas muy muy buenas ideas”, indicó el medio.

En respuesta Netanyahu resaltó la dificultad de la situación, pero dijo que existe la posibilidad de lograr estos objetivos.

Estados Unidos y su relación con Israel

Vance y Netanyahu también negaron que Israel sea un Estado cliente de Estados Unidos. Además, tildaron esta afirmación como “tontería”.

“Una semana dicen que Israel controla Estados Unidos. Otra semana después, dicen que Estados Unidos controla a Israel. ¡Qué disparate!”, aseveró Netanyahu.

El primer ministro explicó que su alianza es de “socios”. “Podemos debatir, podemos tener desacuerdos aquí y allá, pero en general, debo decir que durante el último año hemos llegado a un acuerdo; acuerdo no solo en los objetivos, sino también en cómo alcanzarlos”, añadió el mandatario.

Por su parte, Vance dijo: “No queremos un estado cliente, y eso no es lo que es Israel. Queremos una alianza. Queremos un aliado aquí”.

The Times of Israel reportó que Netanyahu destacó como un logro “poner el cuchillo en la garganta de Hamás”.

“Ese fue el esfuerzo militar guiado por Israel, y el otro esfuerzo fue aislar a Hamás en el mundo árabe y musulmán, lo que creo que el presidente [estadounidense] hizo brillantemente con su equipo”, aseguró el primer ministro.

A Estados Unidos “francamente le importa un bledo” Medio Oriente, dijo Vance, debido a que sus “aliados en la región están intensificando sus esfuerzos y tomando el control y la propiedad de su parte del mundo”.

La declaración la hizo resaltando que Trump piensa que sus “aliados del Golfo Pérsico pueden desempeñar un papel de liderazgo muy positivo” en esta zona.

Además, agregó que Estados Unidos sí tiene “intereses” en Medio Oriente y aseguró que sí le importa lo que suceda. Es más, recalcó que el acuerdo sobre Gaza “es fundamental para desbloquear los Acuerdos de Abraham”.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, también hizo declaraciones y dijo: “Insistimos y queremos ver a todos nuestros rehenes de regreso para un entierro respetuoso”.

“Debemos avanzar, debemos ofrecer esperanza a la región, a Israel, a nuestros vecinos palestinos y al futuro de nuestros hijos”, añadió Herzog.

Antes de la llegada del vicepresidente a Israel, Donald Trump, el líder estadounidense, amenazó con “erradicar” al movimiento islamista Hamás si incumple el acuerdo de tregua con Israel.

La reunión entre ambos líderes se dio después de un ataque de Israel el domingo en el que fallecieron, al menos, 45 personas, según la Defensa Civil de Gaza.

