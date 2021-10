Venezolanos buscando trabajo: esta guía es para ustedes

¡Atención! No estamos haciendo una ruta alterna para facilitarles la vida a los venezolanos, sino mostrándoles las herramientas que existen y que también los colombianos deberían conocer.

Miles de venezolanos, que ya son profesionales en áreas como el diseño, la música o la ingeniería, han tenido que adaptarse a otras labores como la venta de empanadas y la entrega de domicilios para poder subsistir en Colombia, el país que los acogió.

Pero ¿si hubiera una manera de conseguir un empleo según sus conocimientos, con lo que todos podamos sacar provecho? La hay, pero la desinformación y la falta de orientación son un obstáculo.

Hoy existe una ruta para ayudar a los migrantes a conseguir trabajo. ¿Cómo funciona? Acá te brindamos una guía gracias a la información recopilada por el Ministerio del Trabajo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación Corona, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y la Caja de Compensación Familiar Compensar bajo el liderazgo y la coordinación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Colombia.

¡Ay! Es que ustedes están ayudando a los venezolanos y los colombianos también necesitamos ayuda. Al contrario, no estamos haciendo una ruta alterna para facilitarles la vida a los venezolanos. Los colombianos tienen acceso a todo esto, solo que tampoco conocen la oferta institucional o el servicio público de empleo. Lo que hacemos es transmitir la misma información a la población migrante y necesitada, para que estemos en igualdad de condiciones y tengamos el mismo conocimiento.

Lo primero es saber quiénes pueden trabajar: las personas venezolanas, mayores de edad, que tengan una visa de trabajo o un documento como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el Permiso Especial Complementario de Permanencia (PECP), el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) o el Permiso por Protección Temporal (PPT).

Otros documentos como el pasaporte, así esté sellado, o el Documento Nacional de Identificación de Venezuela no funcionarán. Lo segundo es ver que hay diferencias entre la vida laboral de Venezuela y Colombia. Estos son los puntos que deben tener claros.

📄 ¿Cuáles son los tipos de contrato en Colombia?

Contrato de trabajo por obra, el cual se realiza para una labor específica y termina cuando esta llega a su fin. Si el contrato se termina antes, sin justa causa, el empleador deberá pagarle una indemnización al contratista equivalente al tiempo faltante de la labor contratada. En términos de beneficios y descuentos, este contrato funciona igual al de término fijo.

Contrato a término fijo, el cual debe tener una duración no superior a tres años y puede ser prorrogado indefinidamente cuando su vigencia sea superior a un año. Puede tener dos modalidades: superior o inferior a un año. En el caso del primero, si se establece un período de prueba, este no puede ser superior a dos meses, y en el caso del segundo se requiere un aviso previo de treinta días para su terminación.

Contrato a término indefinido, el cual no tiene estipulada una fecha de culminación o esta no requiere la naturaleza del servicio que debe ejecutarse.

Contrato de aprendizaje, el cual no es propiamente un contrato laboral, sino uno mediante el cual una persona tiene una formación teórica y práctica en una entidad autorizada, y por este recibe un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo el equivalente al 50 % de un salario mínimo vigente.

Contrato temporal, ocasional o accidental, el cual no es muy frecuente en Colombia. Es un contrato transitorio para labores distintas a las actividades normales durante un período no mayor de treinta días.

✏️ Ahora que sabemos cuáles son los tipos de contrato, surgen otras dudas

¿Cuál es el salario mínimo? El salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) es concertado entre el Gobierno Nacional, los empresarios y los sindicatos. Para 2021 se ha fijado en $908.526.

¿Qué es un auxilio de transporte? Es un derecho que tienen los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Se trata de un auxilio para que el empleado pueda transportarse. Está fijado para 2021 en $106.454.

¿Y la dotación? Los trabajadores que devengue entre uno y dos salarios mínimos y tengan más de tres meses trabajando para la empresa, tienen derecho a recibir cada cuatro meses un par de zapatos y un vestido para la labor.

¿Qué son las aportaciones? Como trabajador, debes hacer un aporte del 4 % de tu salario para tener acceso a las Entidades Promotoras de Salud, el 12,5 % lo dará tu empleador. También deberás hacer un aporte a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) o a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones); el 12 % restante lo dará tu empleador.

Ahora que resolvimos estas dudas, vamos a ver cómo funciona un proceso de contratación, que es un poco diferente al de Venezuela. Este consta de siete etapas.

1. Presentación de la hoja de vida y preselección. La hoja de vida, o “curriculum vitae”, es el documento en el que se presenta el perfil del trabajador a una empresa.

2. Entrevista de trabajo. Este es el paso que sigue tras la revisión de hojas de vida y la preselección. La empresa elegirá aquellos perfiles que cumplen con los requisitos para llenar la vacante que tienen.

3. Pruebas técnicas y psicotécnicas. Son una serie de herramientas con las que las empresas miden los rasgos de personalidad, conductas, aptitudes, capacidades y habilidades del trabajador. También se pueden realizar pruebas de conocimiento para medir los niveles del postulante sobre las necesidades del cargo al que se presenta.

4. La selección del candidato. Si la empresa ya eligió y evaluó tus capacidades para el cargo, el proceso va por buen camino, pero no ha terminado todo.

5. Presentación de certificaciones de estudios, laborales y experiencia. El empleador podría pedirle al candidato que presente los documentos que certifiquen lo que ha puesto en su hoja de vida. Hay que resaltar que en Colombia no hay una normativa que le exija al candidato presentar las certificaciones de su experiencia. Pero en caso de que la pidan, y no tengas tu certificado de estudio legalizado, podrás validar tus estudios mediante una evaluación de la Secretaría de Educación, que no tiene costo. Solo deberás acercarte a la sede de la Secretaría que te quede cerca.

6. Procesos adicionales. El empleador podría tomar pruebas adicionales para el candidato, como una visita domiciliaria, estudios de seguridad o hasta una prueba de polígrafo.

7. Los exámenes médicos de ingreso. En este paso, el empleador identificará las condiciones físicas y mentales de salud del candidato. Por eso deberá presentarse a un examen médico, pero ojo: no podrán solicitarte pruebas de embarazo ni VIH, y dichas pruebas deberán ser pagadas por el empleador dependiendo del tipo de contrato. Si es un contrato de prestación de servicios, los gastos deberás cubrirlos tú.

📌 Las bolsas de empleo

Puedes conectarte con agencias de gestión y colocación de empleo que realizan entidades públicas y privadas, o alianzas público-privadas. Las bolsas de empleo son organizaciones públicas que prestan servicios gratuitos para ayudar a las personas a encontrar trabajo. Para conocer las agencias y bolsas autorizadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE), consulta la página web https://www.serviciodeempleo.gov.co/busca-empleo/puntos-atencion y ubica el centro de empleo más cercano.

Si deseas conocer todas las vacantes disponibles y aplicar a las que te interesen, ingresa a la Bolsa Única de Empleo https://buscadordeempleo.gov.co/. Para recibir más información, también puedes contactarte con la Unidad del SPE a través de la página web https://www.serviciodeempleo.gov.co/, redes sociales: servicioempleocol en Instagram, @ServiciodEmpleo en Twitter, @SPEColombia en Facebook y Servicio de Empleo en YouTube. Si no tienes acceso a internet, puedes llamar desde un teléfono fijo o móvil al 601 756 0009 extensiones: 1100 y 1611.

Y recuerda: todos estos servicios prestados por las agencias o bolsas de empleo son gratuitos. No le pagues a ningún “tramitador”.

📎 Consejos

No sé cómo hacer una hoja de vida en Colombia, ¿qué hago?

Lo primero es que no titules el documento como “hoja de vida”. Usa un solo estilo de letra, como Arial, y mantén un diseño sencillo, como un fondo blanco y letras de color negro. Trata de ser preciso. Elabora tu hoja de vida en máximo tres hojas. Este documento debe tener buena ortografía y redacción. Ten en cuenta que esta es tu carta de presentación. No tienes que adjuntar una foto. Tampoco documentos personales, a menos de que sean solicitados. Incluye tus logros destacados y los resultados de experiencias laborales pasadas.

Puedes tener el siguiente esquema: un encabezado con tu nombre, datos de contacto y documento de identidad (mencionados antes); tu perfil, en el que debes incluir habilidades y competencias (en no más de siete líneas); tu experiencia laboral, en donde debes mencionar las funciones para las que estás preparado y que se relacionen con el cargo al que aspiras; formación académica y otros estudios, donde deberás mostrar tu nivel de estudios y los cursos que has realizado y pueden aportar a tu postulación.

¿Y para la entrevista?

Antes de presentarte, recolecta la mayor cantidad de información de la empresa a la que te estás presentando. Identifica la mejor ruta para llegar al lugar de la entrevista y llega quince minutos antes de la cita; si es una entrevista virtual, conéctate cinco minutos antes de lo pactado.

Prepara tu presentación personal. Puedes tomar de ejemplo el estilo de las personas que ocupan un cargo similar al que aspiras. Si no sabes cómo vestir, privilegia los atuendos formales.

Prepárate para responder preguntas frecuentes, como cuáles son tus virtudes y debilidades o cuál es tu motivación para este cargo, pero no memorices las respuestas. Toma datos y haz preguntas sobre la vacante a la que aspiras, como el horario, el salario o el lugar de trabajo.

Mantén un lenguaje formal. Evita los coloquialismos y escucha activamente al entrevistador. Sé cordial durante todo el encuentro: saluda, pide permiso, da las gracias y despídete, no sin antes solicitar un contacto para tener información sobre el avance de tu proceso.

¿Qué obligaciones tiene mi empleador?

Primero deberá proveer a los trabajadores los elementos necesarios para la realización de sus tareas. Protegerlos de accidentes y enfermedades profesionales y prestarles primeros auxilios en caso de ser necesario.

El empleador deberá pagar las remuneraciones en las condiciones y los tiempos pactados y, al expirar el contrato, entregar a sus empleados una certificación que dé constancia de su tiempo de servicio si estos la solicitan.

Muy importante: el empleador deberá conceder a sus trabajadores una licencia de luto a sus empleados en caso de fallecimiento de su compañera permanente o de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. También deberá conceder la licencia remunerada a las mujeres en estado de embarazo desde una o dos semanas antes de la fecha probable del parto.

¿Y cuáles son mis obligaciones como empleado?

Realizar tus labores en los términos estipulados, acatando el reglamento y cumpliendo las órdenes de tus superiores. Conservar los instrumentos y útiles que te hayan sido facilitados para tu trabajo y no comunicar las informaciones sobre la empresa con terceros.

Por último, guarda la moral en las relaciones con tus superiores y comunica oportunamente las observaciones que consideres necesarias para evitar daños y perjuicios.

No podrás llevarte los útiles del trabajo sin el permiso del empleador, presentarte en estado de embriaguez, faltar al trabajo sin justa causa ni disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Está prohibido realizar colectas o rifas en los lugares de trabajo ni coartar la libertad para trabajar o no de tus compañeros.

🔎 Ahora tenemos unos consejos si ya estás en tu vida laboral:

¿Sientes que estás siendo discriminado en tu trabajo?

Puedes dirigirte al Ministerio del Trabajo e informar de una situación de discriminación ante un inspector laboral, si estás en el sector privado. Si estás en el sector público, puedes acudir a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación o al Ministerio Público.

¿Qué hago si vulneran mis derechos laborales?

El Ministerio del Trabajo tiene los Centros de Orientación y Atención Laboral Colabora, a los que puedes acudir para orientación legal. Línea nacional gratuita: 01 8000 112 518. Bogotá: (57-1) 377 9999. O desde tu celular en cualquier parte del país, marca: 120.