Venezuela expulsa a los observadores electorales de la Unión Europea

Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) para las elecciones regionales en Venezuela, dijo que los comicios del 21 de noviembre fueron los mejor organizados en dos décadas.

El Gobierno de Nicolás Maduro no renovó la visa de los integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que tendrán que abandonar el país este fin de semana, informó una fuente oficial a El País de España. Al parecer, los observadores tenían previsto quedarse siete días más. Sin embargo, tendrán que salir de Venezuela en los próximos días.

El primer visado que se les concedió a los integrantes de la misión finalizaba el 30 de noviembre, pero se había acordado con las autoridades venezolanas extenderlo hasta el 10 de diciembre, según datos del mismo diario. “Al final, esa prórroga no se ha ejecutado y el Gobierno les ha dado un máximo de cinco días para abandonar el país”, se lee en la publicación de El País.

Este viernes, en un comunicado, el bloque comunitario informó que abandonará el país el domingo, sin dar más detalles al respecto. “La proclamación de los candidatos se llevó a cabo y ahora los miembros de la MOE-UE abandonarán, efectivamente, Caracas el 5 de diciembre”, dice el documento.

Tras las elecciones regionales del 21 de noviembre en Venezuela, la portuguesa Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, señaló que estos comicios se realizaron en mejores condiciones que en otros años, pero recordó que persisten las deficiencias electorales en el sistema.

“El proceso electoral mostró la persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación con las tres elecciones nacionales anteriores”, apunta el informe preliminar. “Es la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años”, recalcó Santos.

No obstante, la jefa de la MOE-UE enumeró irregularidades en los comicios, como la falta de independencia judicial, la no adherencia al estado de derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia de las elecciones.

De hecho, esta semana, luego de conocerse el informe de la UE, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, señalado de favorecer al gobierno con sus decisiones, ordenó repetir las elecciones en el estado de Barinas, la cuna del chavismo.

Esto pese a que el mismo tribunal reconoció que el candidato opositor, Freddy Superlano, obtuvo más votos que Argenis Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez. ¿Por qué? El TSJ subrayó “la condición de inegibilidad” del opositor, alegando que fue inhabilitado por acusaciones de corrupción. Una decisión que tensó aún más la situación electoral en el país. Le contamos más sobre este asunto aquí.

Por otro lado, la misión de la UE sostuvo que la campaña también “estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado” para el apoyo de candidatos, sin que hubiese “sanciones a las violaciones”, precisó Santos. Los observadores también fueron testigos del establecimiento de puntos de control ilegales del partido de gobierno, bautizados como “puntos rojos”, en las proximidades de los centros de votación.

“Enemigos y espías”

Maduro no tardó en reaccionar tras los resultados preliminares de la misión: “Quienes vinieron como enemigos, la delegación de espías de la Unión Europea, no encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral. En un informe lleno de improvisaciones y mal redactado, buscaron y trataron de manchar el proceso electoral impecable y democrático de Venezuela, y no pudieron”, expresó Maduro en defensa de los comicios, en los que el chavismo ganó la gran mayoría de los cargos.

“No eran veedores internacionales. ¡Espías de la Unión Europea!”, reaccionó Maduro en una transmisión de la televisora estatal VTV, después de haber estado de visita en Cuba por los actos de conmemoración de los cinco años de la muerte de Fidel Castro.

¿Qué sigue ahora?

Los jefes de la misión regresarán a Venezuela para entregarle a Nicolás Maduro el informe final y sus recomendaciones.