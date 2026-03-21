¿Viaja a Estados Unidos? Prepárese para largas filas de seguridad y retrasos en aeropuertos

Agentes de la TSA revisan pasajeros en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington amid cierre parcial del gobierno y largas filas. Foto: EFE - SHAWN THEW

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Los aeropuertos de Estados Unidos enfrentan nuevamente cierres parciales del gobierno debido a la falta de acuerdo en el Congreso sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que impacta directamente a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Los trabajadores de la TSA figuran entre los más afectados por el cierre parcial del Gobierno, que ha generado la frustración de los pasajeros atrapados en colas de seguridad que se prolongan durante horas.

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Los tiempos de espera podrían agravarse aún más durante este fin de semana, coincidiendo con el aumento del tráfico aéreo por las vacaciones de Semana Santa.

La situación amenaza con agravarse, pues algunos agentes de la TSA —a quienes ciertos legisladores han calificado de “peones políticos”— continúan laborando sin salario desde el inicio del cierre gubernamental a mediados de febrero, mientras otros, exhaustos, optan por dejar sus puestos por completo, según CNN.

En terminales de todo el país, las colas de seguridad se retuercen a lo largo de pasillos acordonados y se prolongan hasta los vestíbulos saturados, en medio de un mar de viajeros impacientes.

Además, si el cierre se prolonga, algunos aeropuertos podrían verse obligados a cerrar, según advierten funcionarios a CNN, tal como ocurrió durante el shutdown del año pasado, el más extenso en la historia de Estados Unidos. Ese cierre anterior paralizó operaciones clave y generó caos similar en el transporte aéreo, dejando lecciones no aprendidas para esta nueva crisis presupuestaria.

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Los agentes de la TSA acumulan un mes asistiendo a sus puestos sin recibir pago por sus horas trabajadas, mientras los legisladores siguen empantanados en negociaciones para financiar el DHS.

Durante seis días seguidos, la tasa de ausentismo entre los agentes de la TSA ha superado el 9 %, en medio de su labor sin recibir salarios, según el DHS, al menos 366 agentes han presentado su renuncia desde el inicio del cierre gubernamental.

Más de un tercio del personal de seguridad en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta faltó a sus puestos a inicios de esta semana, forzando a los pasajeros a aguardar hasta dos horas en las filas de control, según CNN.

La prolongación del impasse presupuestario amenaza con incrementar las ausencias, colapsar los controles de seguridad y forzar recortes de personal en aeropuertos clave, afectando aún más a los viajeros durante el fin de semana festivo.

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